Τζορτζ Φλόιντ: Διαδηλώσεις για τη δολοφονία από αστυνομικό (εικόνες)

Στο δρόμο βγήκαν οι Αμερικανοί για ακόμα μία φορά. Ποιος ήταν ο άνδρας που πέθανε στα χέρια αστυνομικού.

Συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα οι διαδηλώσεις για το θάνατο του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, σε πολλά σημεία των ΗΠΑ.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ήταν κάποια από τα τελευταία λόγια του άνδρα, που έχασε τη ζωή του, ενώ ένας αστυνομικός του πίεζε το λαιμό με το γόνατό του, σε δρόμο στη Μινεάπολη.

Πλήθος κόσμου στην ίδια περιοχή άφηνε αργότερα λουλούδια στο ίδιο σημείο, ενώ ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι θα ασκηθούν ποινικές κατηγορίες στον αστυνομικό, ο οποίος απολύθηκε, όπως και ακόμα τρεις συνάδελφοί του, μία μέρα μετά τη δολοφονία.

Από τις διαδηλώσεις δεν έλειψαν ούτε τα επεισόδια, με την Αστυνομία να χρησιμοποιεί μέχρι και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει τα πλήθη και διαδηλωτές να εξοργίζονται στη θέα των περιπολικών.

Ο «ευγενικός γίγαντας» Τζορτζ Φλόιντ

Ο Τζορτζ Φλόιντ ήταν ένας από τους εκατομμύρια ανθρώπους που έμειναν χωρίς δουλειά, λόγω του κορονοϊού. Είχε λίγα χρόνια που είχε μετακομίσει στη Μινεσότα, ελπίζοντας σε μια νέα ζωή. Τη μέρα όμως που επιβλήθηκε το lockdown, έχασε τη δουλειά του στο εστιατόριο που εργαζόταν.

Τη Δευτέρα το βράδυ ο υπάλληλος μπακάλικου κάλεσε την αστυνομία, κατηγορώντας τον Φλόιντ ότι είχε επιχειρήσει να αρπάξει πράγματα αξίας 20 δολαρίων.

Η δολοφονική επίθεση που ακολούθησε, καταγράφηκε από τα κινητά περαστικών. Στα βίντεο φαίνεται ο Φλόιντ μπρούμυτα στην άσφαλτο, με τις χειροπέδες περασμένες στα χέρια του και το γόνατο του λευκού αστυνομικού να πιέζει ασφυκτικά το λαιμό του.

Ο άνθρωπος λέει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, αλλά ο αστυνομικός δεν κάνει τίποτα.

Στη συνέχεια καταφθάνει ασθενοφόρο και παίρνει τον Φλόιντ, ενώ λίγο μετά διαπιστώνεται ο θάνατός του.

Το παρατσούκλι του άτυχου άνδρα ήταν «ευγενικός γίγαντας»

Το 2009 είχε φυλακιστεί με την κατηγορία της ένοπλης ληστείας και αφού αποφυλακίστηκε πέντε χρόνια αργότερα, μετακόμισε από το Χιούστον στη Μινεάπολη για να κάνει μία νέα αρχή.

Αρχικά έκανε διάφορες δουλειές, ενώ τελευταία εργαζόταν ως οδηγός και παράλληλα σε μπιστρό της περιοχής.

Ο Φλόιντ αφήνει πίσω του μία κόρη 6 ετών που ζει στο Χιούστον με τη μητέρα της.