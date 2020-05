Κοινωνία

Ράνια Σταμάτη στον ΑΝΤ1: τα γκαζάκια ήταν στην είσοδο της πολυκατοικίας μας (βίντεο)

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η σύζυγος του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, μία μέρα μετά την παρ’ολίγο εκρηκτική επίθεση στο σπίτι της.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η σύζυγος του πρώην Υπουργού και νυν προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την ενέδρα που στήθηκε στο σπίτι της.

Δύο άτομα βρέθηκαν έξω από την πολυκατοικία στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας ήταν με ποδήλατο σε μικρή απόσταση και ο δεύτερος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό και την ώρα που τον πυροδοτούσε συνελήφθη.

«Οι αστυνομικοί τους πρόλαβαν γιατί τους παρακολουθούσαν από μέρες», δήλωσε η σύζυγος του πρώην Υπουργού, διευκρινίζοντας ότι ο μηχανισμός βρισκόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

Ο δεύτερος, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει, για να συλληφθεί λίγο αργότερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Κασσάνδρου.

Ακολούθησε έρευνα σε σπίτια, όπου εντοπίστηκε μεγάλος όγκος εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, καθώς και δέκα προσαγωγές. Και οι δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με την Ρ.Σταμάτη, «δεν υπήρξε κάποιο προειδοποιητικό τηλεφώνημα».

Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, ενώ για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη.