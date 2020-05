Κόσμος

Κορονοϊός: τραγική η κατάσταση στη Βραζιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων εξακολουθεί να παραμένει τετραψήφιος, ενώ τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 410.000.

Στη Βραζιλία ξεπεράστηκε χθες Πέμπτη το όριο των 25.000 νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν άλλοι 1.086 θάνατοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Μακράν η χώρα που υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα στη Λατινική Αμερική, η Βραζιλία βιώνει το τρέχον διάστημα ραγδαία άνοδο της επιδημιολογικής καμπύλης, με συνολικά 25.598 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 411.821 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον SARS-CoV-2 (+20.599 σε 24 ώρες). Χειρότερα, επιστήμονες επιμένουν πως οι αριθμοί που ανακοινώνονται επίσημα είναι πολύ κατώτεροι των πραγματικών.

Αυτή είναι η έκτη φορά που η χώρα των 210 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων ξεπερνά τους 1.000 θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο αφότου η πανδημία επιταχύνθηκε, την περασμένη εβδομάδα. Ο πιο βαρύς ημερήσιος απολογισμός — 1.188 θάνατοι — καταγράφηκε την 21η Μαΐου.

Η πολιτεία Σαν Πάουλου, η πλουσιότερη και πολυπληθέστερη της Βραζιλίας, παραμένει η κυριότερη εστία της πανδημίας, με 6.712 νεκρούς και 89.483 κρούσματα μόλυνσης, ενώ ακολουθεί η πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο, η οποία θρηνεί 4.605 νεκρούς και καταγράφει 42.398 κρούσματα.

Σε αυτές τις δύο πολιτείες, οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) έχουν φθάσει το τελευταίο διάστημα στα όρια του κορεσμού, όπως και σε περιοχές στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της γιγαντιαίας χώρας.