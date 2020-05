Κοινωνία

Μπούκαραν σε φαρμακευτική εταιρεία με ΙΧ και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο

Επιστροφή στην... κανονικότητα! "Χτύπησαν ξανά" οι ληστές που χρησιμοποιούν όχημα ως «πολιορκητικό κριό» για να μπουν σε καταστήματα!

Επεισοδιακή ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην Παιανία.

Άγνωστοι εισέβαλαν σε φαρμακευτική εταιρία χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο ως πολιορκητικό κριό.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου, εισήλθαν εντός του κτιρίου, εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο και αφού το σήκωσαν, το φόρτωσαν στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν! Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του χρηματοκιβωτίου δεν υπήρχαν χρήματα.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών έχει εξαπολύσει η αστυνομία.