Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: το πακέτο στήριξης της ΕΕ δεν συνδέεται με μνημονιακές υποχρεώσεις (βίντεο)

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στη χθεσινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο στήριξης των οικονομιών από τον κορονοϊό, ξεκαθάρισε πως η χρηματοδότηση που θα λάβει η χώρα μας δεν συνδέεται με καμιά μνημονιακή υποχρέωση.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την ΕΕ και έχει σημασία να σταθούμε στις τρεις λέξεις που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση: αλληλεγγύη, συνοχή και σύγκλιση.

Συμπλήρωσε δε, πως το ποσό που τελικά προτείνεται είναι διπλάσιο από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί και ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που είχε θέσει η χώρα μας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως τα χρήματα του πακέτου στήριξης θα εκταμιευθούν σταδιακά μέσα σε 3 χρόνια και είναι μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης για το σχεδιασμό της διάθεσης τους.

Σε ότι αφορά το θέμα της στήριξης των δανειοληπτών, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι πέραν από την παράταση που ανακοινώθηκε χθες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για πρώτη φορά θα στηριχθούν και οι συνεπείς δανειολήπτες. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι αποπληρώνουν κανονικά το δάνειο τους, αλλά επλήγησαν από την κρίση και σύμφωνα με το προφίλ τους βρίσκονται ένα βήμα πριν «κοκκινίσουν» τα δάνεια τους. Το ποσό που θα διατεθεί για την ενίσχυση αυτή, υπολογίζεται σε 300-400 εκ. ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έλαβαν ή θα λάβουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%, επανέλαβε ότι το κράτος θα αναπληρώσει το 1/3 των απωλειών τους.

Μιλώντας για τα εθνικά θέματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι Έλληνες διαχρονικά αντιμετωπίζουν ενωμένοι τέτοιες καταστάσεις και όπως πριν από τρεις μήνες κάναμε ότι έπρεπε στην κρίση πουν προσπάθησε να δημιουργήσει η Τουρκία στον Έβρο, το ίδιο θα κάνουμε και πάλι όπου χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Τέλος ο κ. Πέτσας τόνισε κατηγορηματικά ότι στην Κυβέρνηση δεν γίνεται καμιά συζήτηση για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό.