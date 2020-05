Κόσμος

Κορονοϊός – Περού: νέα θλιβερά ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων

Η Λατινική Αμερική είναι πλέον το νέο επίκεντρο της πανδημίας και το Περού είναι από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο.

Οι αρχές του Περού κατέγραψαν χθες Τετάρτη νέα θλιβερά ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό σε 24 ώρες, αλλά ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε πως η χώρα έχει φθάσει πλέον στο «πλατό» της καμπύλης της επιδημίας.

«Βρισκόμαστε σε ένα μακρύ πλατό, αν και ανοίξαμε τα δεδομένα μας για να αναλυθούν ξανά από το πανεπιστήμιο, από ιδιώτες και ξένα πανεπιστήμια», τόνισε ο Βίκτορ Σαμόρα, ο περουβιανός υπουργός Υγείας, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο υπουργός έκανε την τοποθέτηση αυτή αφού ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (ΠΑΟΫ), που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ότι η εξάπλωση της πανδημίας βρίσκεται «ακόμη επιταχύνεται» στο Περού, όπως και στη Βραζιλία και στη Χιλή.

«Πρόκειται για μια μείωση βραδεία και προοδευτική. Αναμέναμε ότι θα ήταν πολύ πιο γρήγορη, αλλά η δυναμική της επιδημίας είναι διαφορετική», υποστήριξε από τη δική του πλευρά ο Σαμόρα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού, οι αρχές κατέγραψαν 6.154 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει πλέον τους 135.905 (+36% μέσα σε μία εβδομάδα).

Ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν το προηγούμενο 24ωρο (195) σήμανε επίσης νέο θλιβερό ρεκόρ, με το σύνολο των θυμάτων στη χώρα να πλησιάζει πλέον τα 4.000 (είναι 3.983), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η Πιλάρ Μασέτι, είχε προειδοποιήσει πως αναμενόταν αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης.

«Έρχεται δύσκολη περίοδος, έρχονται δύσκολες εβδομάδες, διότι κόσμος θα αρρωσταίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε στην κορύφωση αλλά όπως βλέπετε, υπάρχουν διακυμάνσεις, αυτό είναι συνηθισμένο σε πανδημίες», δήλωσε η Μασέτι στο τηλεοπτικό δίκτυο ATV.

Το Περού κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών της περιφέρειας με τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, πίσω από τη Βραζιλία, και στην τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της COVID-19, πίσω από τη Βραζιλία και το Μεξικό.

Η χώρα ζει υπό περιορισμό σε εθνική κλίμακα εδώ και 73 ημέρες, με νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας και τα σύνορα να παραμένουν κλειστά, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η οικονομία έχει δεχθεί βαρύ χτύπημα, καθώς δεν παραμένει ενεργό παρά το 44% των παραγωγικών δυνατοτήτων του Περού. Αυτούς τους δύο μήνες, ο ένας Περουβιανός στους τέσσερις έχασε κάθε πηγή εισοδήματος.