Ο Θεοχάρης στον ΑΝΤ1 για το σχέδιο στήριξης και τον εσωτερικό Τουρισμό (βίντεο)

Ο Υπουργός Τουρισμού για το σχέδιο υποδοχής τουριστών, αλλά και τη στήριξη του εσωτερικού. Τι θα γίνει με τα χρήματα των σχολικών εκδρομών.

Για την οργάνωση της τουριστικής σεζόν μίλησε ο Υπουργός Χάρης Θεοχάρης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Υπουργός Τουρισμού διέψευσε ότι θα υπάρξουν άσπρες και μαύρες λίστες χωρών, τονίζοντας ότι, οι συζητήσεις με τους ειδικούς είναι ακόμα ανοιχτές.

«Ό,τι ακούγεται για τέτοια σενάρια είναι λανθασμένο, γιατί δεν έχει αποφασίστηκε τίποτε ακόμα», ξεκαθάρισε ο Υπουργός, παραθέτοντας τα τρία «κλειδιά» για τη φετινή τουριστική σεζόν:

Από τις 15 Ιουνίου θα ελέγχονται υγειονομικά όποιοι έρχονται στην Ελλάδα

Τα πρωτόκολλα θα προστατεύουν τους τουρίστες

Ενισχύονται οι δομές υγείας για καλύτερη διαχείριση τυχόν περιστατικών

Ο Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φόβος για τα νησιά, αφού «ενισχύεται το σύστημα υγείας εκεί που έχουμε τουρίστες», ενώ συμπλήρωσε πως όπως «έκλεισαν» τα νησιά με τις συμβουλές των γιατρών, έτσι και θα ανοίξουν.

‘Έκανε σαφές ότι η αξιολόγηση των νησιών «ήταν για τις ανάγκες και όχι για την επικινδυνότητα του καθενός» και πως σκοπός είναι η ενίσχυσή των πιο αδύναμων με τεστ, νοσοκομειακό προσωπικό και πρωτόκολλο γρήγορης μεταφοράς τυχόν περιστατικού.

«Όλη η Ελλάδα θα έχει την ίδια δυνατότητα ανταπόκρισης περιστατικών», υπογράμμισε, αναφερόμενος τόσο στη συνεργασία που υπάρχει με το υπουργείο Υγείας, όσο και το σχεδιασμό σε επιχειρησιακό κομμάτι που περιλαμβάνει το ΕΚΑΒ, την Πολιτική Προστασία και το Λιμενικό.

Σε κάθε κατάλυμα άνω των 50 κλινών θα έχει γιατρό, είπε ο Υπουργός, εξηγώντας πως όσοι έχουν ανάγκη, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με γιατρό που αναγνωρίζεται από το υπουργείο μέσω τηλεϊατρικής και βίντεο κλήσης, και στην περίπτωση που κάποιος είναι ύποπτος για κρούσμα κορονοϊού, θα υποβάλλεται σε γρήγορο τεστ, με το αποτέλεσμα να βγαίνει σε λίγες ώρες.

Στη συνέχεια, αν βγει θετικός θα απομονώνεται σε άλλο δωμάτιο και το δωμάτιο που έμενε θα απολυμαίνεται, χωρίς να υπάρχει επίπτωση για την ξενοδοχειακή μονάδα.

Αναφορικά με τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, αν και ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αφορά μόλις το 10% του ελληνικού τουρισμού, με τον εξωτερικό να αποτελεί το 90% του τουρισμού και την οικονομία μας να χρειάζεται το συνάλλαγμα, έδωσε το περίγραμμα της ΚΥΑ που αναμένεται σύντομα. Στόχος της έναρξης της εφαρμογής είναι η εκκίνηση του προγράμματος την 1η Ιουλίου.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», το οποίο θα υλοποιείται με δωροεπιταγή και εκπτώσεις στη διαμονή. Δεύτερον, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, επίσης 30 εκατομμυρίων ευρώ και εταιρικά voucher ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο ανταγωνισμός στον τουρισμό θα είναι σκληρός», εκτίμησε ο Χάρης Θεοχάρης και θέτοντας το στόχο, είπε πως «αυτήν τη στιγμή χρειάζεται να κερδίσουμε και τον τελευταίο τουρίστα να ξεπεράσει τους φόβους του και αν μπορεί να πληρώσει, να έρθει διακοπές στην Ελλάδα».

«Για κάθε 1%, του χρόνου θα είναι 5%», εκτίμησε.

Ερωτηθείς, τέλος, για το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με τη μη επιστροφή χρημάτων στους μαθητές των οποίων οι εκδρομές ακυρώθηκαν, απάντησε πως «είμαστε σε επικοινωνία με τα γραφεία και είτε θα δοθεί λύση μέσω εταιρικής ευθύνης είτε μέσω νομοθετικής παρέμβασης».