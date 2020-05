Κοινωνία

Έκλεψαν όπλο αστυνομικού μέσα από περιπολικό!

Ο αστυνομικός βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν ομάδα νεαρών πλησίασε το όχημα και πήρε το όπλο!

Θρασύτατη ληστεία σε βάρος αστυνομικού σημειώθηκε στην Ομόνοια!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός βρισκόταν στη θέση του οδηγού, εντός του περιπολικού, όταν δύο νεαροί τον πλησίασαν και άρπαξαν από τη θέση του συνοδηγού το τσαντάκι του, στο οποίο υπήρχε και το υπηρεσιακό του όπλο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό 3η Σεπτεμβρίου κι ενώ ο αστυνομικός είχε στρέψει αλλού την προσοχή του.