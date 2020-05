Life

Οι “Πρωινοί Τύποι” στο “The 2night Show” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκος Ρογκάκος και Παναγιώτης Στάθης, αλλάζουν για λίγο…ώρα και κάνουν μια διαφορετική εμφάνιση στη βραδινή ζώνη, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις.