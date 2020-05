Αθλητικά

Μπερτομέου: ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλύτερη επιλογή από την Euroleague

Τι είπε ο ισχυρός άντρας της διοργάνωσης για τα σενάρια αποχώρησης του Παναθηναϊκού από την Euroleague και την απόφαση για την οριστική διακοπή της σεζόν.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα εγκαταλείψει την Euroleague. Με τον Παναθηναϊκό, το καλύτερο που πρέπει να κάνεις, είναι να έχεις υπομονή, ικανότητα να συζητήσεις μαζί τους και να τους κάνεις να δουν. Αλλά ο Παναθηναϊκός γνωρίζει επίσης ότι εκτός Euroleague δεν υπάρχει καλύτερο σενάριο, αλλά πολύ χειρότερο σενάριο. Είναι προφανές για όποιον μπορεί να το καταλάβει. Και παρά το γεγονός ότι σε κάποιο σημείο έχει κάνει ανακοινώσεις αυτού του τύπου, δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν συμβεί, αν φύγει, θα έλθει άλλη ομάδα. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε τη Μπενετόν Τρεβίζο, τη Μοντεπάσι Σιένα και...».

Με αυτά τα λόγια, ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, Ζόρντι Μπερτομέου, στη διάρκεια συνέντευξής του στην εφημερίδα «El Pais», απάντησε στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι ο «Παναθηναϊκός απειλεί να εγκαταλείψει την Eurοleague».

Όπως είναι γνωστό, η απόφαση για οριστική διακοπή της σεζόν στη Εuroleague, μετά και από την δική του εισήγηση, λόγω των κινδύνων από την πανδημία του κορονοϊού, ελήφθη από το συμβούλιο των μετόχων, στη σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα (25/5). Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία της διοργάνωσης από τη δημιουργία της το 1958.

«Η προτεραιότητα ήταν πάντα η υγεία και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η απόφαση δεν μπορούσε να αναβληθεί. Υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά τα ταξίδια. Πολλοί παίκτες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι στην Ασία. Και στην Ευρώπη υπήρχαν προβλήματα επειδή οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές όσον αφορά τα ταξίδια και την καραντίνα.

Σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η προπόνηση, ούτε είναι γνωστό για πόσο καιρό θα διαρκέσει η κατάσταση. Στη Ρωσία δεν μπορείς να κάνεις τίποτε μακριά από το σπίτι, στην Ιταλία μπορείς να προπονηθείς στην ύπαιθρο αλλά όχι σε εσωτερικούς χώρους... Δεν μπορούμε να παίξουμε αγώνες στην Euroleague με ομάδες που δεν είναι προετοιμασμένες ή μερικές σε καλύτερη κατάσταση από άλλες. Εν ολίγοις, θα ήταν ένα φιάσκο και αυτό που θα βλέπαμε, δεν θα ήταν η Euroleague, θα ήταν κάτι άλλο», είπε ο 68χρονος Μπερτομέου.

«Δεν θέλαμε να παίξουμε τον Αύγουστο. Το NBA έχει μια ελευθερία που δεν έχουμε εμείς. Μπορεί να γίνουν παιχνίδια τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη σεζόν θα τελειώσει τον Ιούλιο του επόμενου έτους. Μπορούν να το κάνουν, πρώτα επειδή κατά την διάρκεια του έτους δεν χρειάζεται να το συνδυάσουν με κάτι, δεν έχουν εθνικά πρωταθλήματα. Και δεύτερον, γιατί εάν στο τέλος υπάρχει σύμπτωση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έχουν ούτε τα προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τις εθνικές ομάδες», πρόσθεσε.

«Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν τη νέα πραγματικότητα. Οι παίκτες το έχουν ήδη καταλάβει. Η χειρονομία αποδοχής μείωσης μισθού κατά 20%, δείχνει ότι ήταν ενήμεροι και πολύ υπεύθυνοι. Αυτό που έχουν κάνει, αξίζει αναγνώρισης. Δεν ήταν εγωιστές. Εκτιμώ ότι μέρος της διοργάνωσης τη νέα σεζόν θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, αν και είναι μία πρόωρη άποψη.

Οι κυβερνήσεις ορισμένων από τις χώρες με τις οποίες έχουμε εργαστεί για την ολοκλήρωση της Euroleague, πρόκειται τον Ιούλιο, να επιτρέψουν την παρουσία θεατών ο αριθμός των οποίων θα καλύπτει το 50% της χωρητικότητας. Εάν τον Ιούλιο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, το λογικό είναι να σκεφθούμε ότι τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να επιτραπεί η παρουσία περισσοτέρων θεατών. Θα είναι λίγο περίεργο σχέδιο. Δεν είναι στα χέρια μας. Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά σε αυτήν την ζωή είχαμε να διαχειριστούμε κάτι για το οποίο δεν ελέγχουμε καθόλου», τόνισε ο κ. Μπερτομέου.