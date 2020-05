Life

Η Μαρία Μπακοδήμου για τους άνδρες της ζωή της και τις συνεργασίες της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην καλύτερη επαγγελματική και προσωπική της φάση βρίσκεται η παρουσιάστρια που μιλά στο “The 2night Show”. Η φάρσα στον Γιώργο Λιανό.