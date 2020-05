Life

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος για τις “Άγριες Μέλισσες” και το χρέος του στον Κώστα Καζάκο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «κουρέας» της αγαπημένης σειράς στο “The 2night Show” για τους συναδέλφους με τους οποίους έχει βαθύτερη σχέση, για το «δώρο της ζωής του» και κουρεύει τον Γρηγόρη.