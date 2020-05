Αθλητικά

“Έκλεισε” τον Αποστολόπουλο ο Ολυμπιακός

Ενα από τα νέα μεγάλα ταλένα του ελληνικού ποδοσφαίρου εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος, σύμφωνα με σημερινά ΜΜΕ, έκλεισε τον Απόστολο Αποστολόπουλο από τον Πανσερραϊκό.

Η μεταγραφή θα κοστίσει περίπου 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ η ομάδα των Σερρών θα διατηρήσει και ένα μικρό ποσοστό μεταπώλησης. Ο Αποστολόπουλος θεωρείται σπουδαίο ταλέντο και κλείνει στις 11 Δεκεμβρίου τα 18.

Τον ποδοσφαιριστή είχε στο στόχαστρό του και ο ΠΑΟΚ, αλλά και η ολλανδική Βίλεμ, όμως η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε τα δικαιώματά του και θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.