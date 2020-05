Οικονομία

Ανοίγουν κυριακάτικες αγορές και εμποροπανηγύρεις

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επαναλειτουργούν από 1η Ιουνίου οι Κυριακάτικες αγορές, οι εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρθρου 38 του νόμου 4497/17.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο twitter, «...κατόπιν έγκρισης της ειδικής επιτροπής επιστημόνων και με εφαρμογή των αυστηρών κανόνων λειτουργίας που ισχύουν για τις λαϊκές αγορές επανεκκινούν από 1/6 οι Κυριακάτικες αγορές, οι εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρθρου 38 του νόμου 4497/17».