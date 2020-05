Life

Νίκος Αποστολόπουλος: τα κιλά, η Ελένη Μενεγάκη και η συγγνώμη στη Δούκισσα Νομικού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για όλα και για όλους. Γιατί ζήτησε συγνώμη από τη Δούκισσα Νομικού.