“Γυναίκα χωρίς όνομα”: συγκλονιστικές εξελίξεις στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, «Γυναίκα χωρίς όνομα» που προβληθεί σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου.

Η Κάτια ξυπνάει σε ένα δάσος, στη μέση του πουθενά, και βλέπει ότι δίπλα της βρίσκεται ο Νίκος νεκρός.

Αυτό που τόσο καιρό ευχόταν – να γλιτώσουν όλοι από τον Νίκο και τις απειλές του – έχει συμβεί.

Συνειδητοποιεί με φρίκη ότι στο χέρι της κρατάει ένα όπλο. Είναι το όπλο του φόνου… Όμως, δεν τον έχει σκοτώσει αυτή…

Πώς βρέθηκε το όπλο στο χέρι της; Γιατί ήταν λιπόθυμη; Ποιος κρύβεται πίσω από την πλεκτάνη που την ενοχοποιεί; Τι θα κάνει για να γλιτώσει από τις άδικες κατηγορίες;