ΠΟΜΙΔΑ: ανεπαρκής και στενόκαρδη η έκπτωση φόρου των χαμένων μισθωμάτων

Έντονες αντιδράσεις από την ΠΟΜΙΔΑ μετά την γνωστοποίηση του ποσοστού που θα αποζημιώσει η κυβέρνηση τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ανεπαρκή και στενόκαρδη χαρακτηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ την έκπτωση φόρου για τους εκμισθωτές που έχασαν και συνεχίζουν να χάνουν με κρατική εντολή το 40% των εσόδων από ενοίκια.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι προφανώς η έκπτωση αυτή δεν ικανοποιεί τις δικαιολογημένες προσδοκίες και τις πραγματικές ανάγκες των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας, ούτε αποκαθιστά το τρομακτικό πλήγμα που δέχτηκε η κτηματαγορά και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία στη χώρα μας, την ώρα που προσπαθούσε να ορθοποδίσει!

Πρακτικά οι εκμισθωτές θα «αποζημιωθούν» μόνο για το 30% του εισοδήματος που έχασαν. Το υπόλοιπο 70 % αποτελεί υποχρεωτική απευθείας επιδότηση προς τους δικαιούχους μισθωτές επαγγελματικής στέγης και κατοικίας από τις τσέπες των ιδιοκτητών. Και προστίθεται στον πακτωλό των δισεκατομμυρίων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια που διατίθενται για τη στήριξη των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με τα οποία η φοροέκπτωση του 30 % ισοδυναμεί πραγματικά με ψίχουλα, σημειώνει η ΠΟΜΙΔΑ και προσθέτει:

Η ΠΟΜΙΔΑ δεν αμφισβήτησε την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, αλλά τον τρόπο επιβολής της, που θα έπρεπε να είναι η επιδότηση ενοικίου. Διαπιστώσαμε πολύ ενωρίς ότι δυστυχώς στο σχεδιασμό του μέτρου αυτού δεν υπήρξε η παραμικρή πρόβλεψη αποζημίωσης έστω και ενός ευρώ προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τις απώλειες που υφίστανται εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού και των καταστρεπτικών κυριολεκτικά, παρεμβάσεων του κράτους στη μισθωτική αγορά, την ώρα που για όλους τους άλλους έβρεχε 800άρια…. Γι αυτό και η ΠΟΜΙΔΑ αποδύθηκε σε ένα σκληρό αγώνα για να πείσει ότι οι εκμισθωτές ακινήτων με το μέτρο αυτό μεταβλήθηκαν σε «πληττόμενους χωρίς ΚΑΔ» με αποτέλεσμα τη χθεσινή τροπολογία, που δεν αίρει την αδικία εις βάρος τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δίκαιη λύση για τους ιδιοκτήτες και την οικονομία είναι:

Διαδικαστικά, να υποχρεωθούν σε υπεύθυνη δήλωση σε ειδική πλατφόρμα, όλοι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι επέβαλαν στους εκμισθωτές τους μειώσεις μισθωμάτων χωρίς καμιά μέχρι σήμερα τεκμηρίωση,

Να αφαιρεθεί από τις εφετινές φορολογικές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών το 50% των περικοπών,

Να θεσπιστεί ουσιαστική έκπτωση στην εμπρόθεσμη καταβολή του ΕΝΦΙΑ 2020, και

Να μειωθούν κατά 40% οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για όλους τους φόρους του 2021.