Γεωργιάδης: τεράστιο άλμα η πρόταση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Για μια μεγάλη ευκαιρία, ίσως και την τελευταία να φτιάξουμε τη χώρα που ονειρευόμαστε κάνει λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Τεράστιο άλμα», χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αν και «ο στόχος είναι τύποις το πρόγραμμα να ισχύσει το 2021, θα προσπαθήσουν να γίνουν προεκταμιεύσεις μέσα στο 2020».

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για «μεγάλη ευκαιρία, ίσως και τελευταία, της Ελλάδας να φτιάξουμε τη χώρα όπως την ονειρευόμαστε» προσθέτοντας ότι τα 32 δισ. που θα πάρει η Ελλάδα «αν τα μοχλεύσουμε θα γίνουν περισσότερα τα λεφτά».

«Έχω τη βεβαιότητα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατώντας μια ιστορική ευκαιρία για την οποία εργάστηκε και ο ίδιος π.χ. με την πρωτοβουλία των 9 πρωθυπουργών, με το όραμα και τη σοβαρότητα που τον διακρίνει θα κάνει αυτό που πρέπει»., είπε μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «τα λεφτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον μετασχηματισμό της χώρας. Να ρίξουμε βάρος στη μεταποίηση, τη βιομηχανία, τον πρωτογενή τομέα με σύγχρονες τεχνικές παραγωγές, η έρευνα και η τεχνολογία. Και τον τουρισμό τον θέλουμε αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό».

Όσον αφορά την αγωνία των επιχειρηματιών για τη μείωση του ΦΠΑ ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι «η ΝΔ αυτό που είχε υποσχεθεί ήταν το 13% οριζόντια σε όλους».

Για την γενικότερη κατάσταση της αγοράς ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι «όσον αφορά το λιανικό εμπόριο είναι αρκετά καλά και σε ορισμένους κλάδους, όπως τα ηλεκτρονικά, είναι καλύτερα από πέρυσι. Η εστίαση δεν πάει καθόλου καλά αυτές τις ημέρες και πιστεύουμε ότι έχει σχέση με τον καιρό. Τους βγάλαμε τα τραπεζάκια έξω και συνέχεια βρέχει».

«Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε και τον καιρό» είπε χαριτολογώντας ο Άδωνις Γεωργιάδης.