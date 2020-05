Κόσμος

Νέα Υόρκη: Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα που σάρωσε σε διαγωνισμό μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διαφημιστικό της επιλέχθηκε για την καμπάνια προώθησης της χρήσης μάσκας για την προστασία από τον κορονοϊό.

Το διαφημιστικό σποτ «Μπορείς ακόμα να χαμογελάσεις» («You Can Still Smile») της Ελληνίδας σκηνοθέτιδας Ναταλίας Μπουγαδέλλη ήταν μεταξύ των δυο που επιλέχτηκαν από τον Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, προκειμένου να ενταχθεί στην καμπάνια προώθησης της χρήσης μάσκας για την προστασία από τον κορονοϊό.

Με την Νέα Υόρκη σε καραντίνα επί 2,5 μήνες, η Ελληνίδα σκηνοθέτης σε συνεργασία με την συνέταιρο της Έμορι Πάρκερ σκεφτήκαν πως ήταν μια μοναδική ευκαιρία μέσα σ’όλη αυτήν τη ζοφερή πραγματικότητα να δημιουργήσουν κάτι ευχάριστο και αντιπροσωπευτικό για τους κατοίκους της που δοκιμάζονται από την πανδημία.

Το διαφημιστικό σποτ της 24χρονης Ναταλίας Μπουγαδέλλη, που συγκέντρωσε σχεδόν 49.000 ψήφους βοήθησαν να διακριθεί χιλιάδες ομογενείς, οι οποίοι την στήριξαν μέσω των κοινωνικών δικτύων στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη.

Δείτε τις δηλώσεις της νεαρής Ελληνίδας στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα: