Πολιτισμός

Γιατί κατέβηκε από το YouTube το ντοκιμαντέρ “Planet of the Humans”

Τι προκάλεσε το "κόψιμο" του ντοκιμαντέρ των Μάικλ Μουρ και Τζεφ Γκιμπς.

To πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Μάικλ Μουρ και του Τζεφ Γκιμπς «Planet of the Humans», αφαιρέθηκε από το YouTube, όπου ήταν διαθέσιμο δωρεάν.

Το ντοκιμαντέρ «κατέβηκε» λόγω αξίωσης πνευματικών δικαιωμάτων για διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων βίντεο που περιλαμβάνει.

Πριν από τη διαγραφή του, το βίντεο είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές.

Παραγωγής του Μάικλ Μουρ και του Τζεφ Γκιμπς, ο οποίος υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία το «Planet of the Humans» διατυπώνει το αμφισβητούμενο επιχείρημα ότι οι πράσινες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια, είναι τελικά μη βιώσιμες.

Ο Γκιμπς σε δήλωσή του στο Deadline μετά την αφαίρεση της ταινίας από το YouTube αναφέρει:

«Αυτή η προσπάθεια να αποσυρθεί η ταινία μας και η εμπόδιση του κοινού να τη δει είναι μια κατάφωρη πράξη λογοκρισίας από πολιτικούς επικριτές του «Planet of the Human» έγραψε. «Είναι κατάχρηση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων η διακοπή προβολής μιας ταινίας που έχει ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με το πώς πλευρές του περιβαλλοντικού κινήματος συνεργάζονται με τη Wall Street και τους λεγόμενους “πράσινους καπιταλιστές”» υπογραμμίζει.

Ο Τζεφ Γκιμπς υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στην ταινία του. «Αυτή είναι μια ακόμη απόπειρα των αντιπάλων της ταινίας να ανατρέψουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου» τονίζει.

«Συνεργαζόμαστε με το YouTube για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και για να αρχίσει να προβάλλεται ξανά η ταινία συντομότερο δυνατό» σημειώνει.