Κοινωνία

Χημικά στο υπουργείο Εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια στο υπουργείο Εργασίας, έξω από το οποίο βρίσκονται εργαζόμενοι στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό.

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το υπουργείο Εργασίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας εργαζομένων στο χώρο του Τουρισμού και του Επισιτισμού.

Οι εργαζόμενοι χτυπούν τα κατεβασμένα ρολά του υπουργείου, ζητώντας συνάντηση με κάποιον από το υπουργείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου απάντησαν με ρίψη χημικών.

Αίτημα των εργαζομένων είναι η κατάργηση των νομοσχεδίων, ενώ αντιδρούν και στις συνθήκες εργασίας που έχουν προκύψει από την πανδημία.

Το παρών είχε δώσει νωρίτερα, στη συγκέντρωση που είχε ξεκινήσει από το Σύνταγμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. «Είμαστε στο πλευρό τους για να διασφαλιστεί το εισόδημα σε όλους, για να απαλλαγούν από τα χρέη σε φως, νερό, τηλέφωνο, στις τραπεζικές δόσεις, στην εφορία. Σε αυτό τον αγώνα είμαστε μαζι τους συνεχώς» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και χημικά από την κυβέρνηση, για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό και τουρισμό

Για υποδοχή με «ΜΑΤ και χημικά» των εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό, κατηγόρησε τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο υπουργός Εργασίας όχι μόνο αρνήθηκε να συναντήσει τους εργαζόμενους σε επισιτισμό και τουρισμό, που ζητούν το αυτονόητο, επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, αλλά τους "υποδέχθηκε" με ΜΑΤ και χημικά», σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης σε γραπτή του δήλωση και καταλήγει: «Αυτή είναι η νέα "κανονικότητα" της κυβέρνησης, που ομολόγησε άλλωστε με κυνισμό ο κ. Μητσοτάκης όταν αντίκρισε απολυμένους στη Θεσσαλονίκη».