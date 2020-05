Υγεία - Περιβάλλον

Όμιλος Ευρωκλινικής: Νέα συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής προσφέρει σε όλους τους ασφαλισμένους των ΜΜΕ απευθείας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής προχώρησε σε σύμβαση συνεργασίας με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) για την κάλυψη 27.000 ασφαλισμένων του Οργανισμού (εν ενεργεία άμεσα μέλη, συνταξιούχοι και προστατευόμενα μέλη αυτών).

Με την συνεργασία αυτή διασφαλίσθηκαν αφενός η πλήρης και απευθείας κάλυψη της δευτεροβάθμιας περίθαλψης όλων των ασφαλισμένων του Οργανισμού (έξοδα νοσηλείας και αμοιβές ιατρών) αλλά και η απευθείας κάλυψη τόσο των ιατρικών επισκέψεων σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες όσο και των διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ομίλου.

Όσον αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να τις πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό το οποίο μπορεί να εκδοθεί και από ιατρό της Ευρωκλινικής. Έως τέλος του 2020 η συμμετοχή των ασφαλισμένων του Οργανισμού στις εγκεκριμένες διαγνωστικές, μη επεμβατικές εξετάσεις θα είναι μηδενική.

Ο Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής, κ. Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε: «Ο Όμιλος Ευρωκλινικής με τη νέα αυτή συμφωνία προσφέρει σε όλους τους ασφαλισμένους των ΜΜΕ απευθείας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης».