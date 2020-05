Life

ΓΙΩΤΗΣ: γεννήθηκαν τα πρώτα 20 μωράκια του Προγράμματος “Μια Ελπίδα γεννιέται!”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χαρμόσυνη είδηση της γέννησης των μωρών συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας και φέρει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας...

Μόλις ενάμιση χρόνο από την πρώτη ανακοίνωση έναρξης του 4ετούς Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται!», η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνει τη γέννηση των πρώτων 20 μωρών της στα 90 απομακρυσμένα χωριά που η εταιρεία έχει υιοθετήσει, στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Εύβοιας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis στηρίζει στις περιοχές αυτές τις γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες, καλύπτοντας όλα τα έξοδα προγεννητικού ελέγχου, τοκετού, μετακινήσεων και φιλοξενίας. Επιπλέον, καλύπτει τις ανάγκες σε βρεφικές τροφές των μωρών που γεννιούνται μέσω του Προγράμματος, για τα δύο πρώτα τους χρόνια.

Η χαρμόσυνη είδηση της γέννησης των μωρών συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας και φέρει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το πώς, με προσπάθεια και υπευθυνότητα, μπορούν να βελτιωθούν οι σημερινές στατιστικές για τον ετήσιο αριθμό γεννήσεων στην Ελλάδα. Τα μωράκια που γεννήθηκαν διαμένουν στους Δήμους: Καρπενησίου (9), Κεντρικών Τζουμέρκων (5), Λαμιέων (2), Μακρακώμης (3) και Καρύστου (1). Μέχρι σήμερα η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., έχει διαθέσει για ανάγκες διατροφής τους, 25.000 γεύματα βρεφικού γάλατος και 5.000 γεύματα βρεφικής κρέμας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 5 οδοιπορικά στους Κεντρικούς Δήμους των περιοχών υιοθεσίας, για την κατ’ ιδίαν ενημέρωση των κατοίκων και των τοπικών φορέων, στο πλαίσιο τοπικών εκδηλώσεων.

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση του Προγράμματος «Μια ελπίδα γεννιέται!», επιδεικνύοντας την αφοσίωσή της στην ελληνική οικογένεια και στη βαθύτερη έννοια της κοινωνικής ευθύνης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Μια ελπίδα γεννιέται!» στο www.jotis-miaelpidagennietai.gr.