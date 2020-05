Παράξενα

Δασκάλα “έκανε” τους μαθητές της... πλεκτά κουκλάκια!

Γιατί η δασκάλα αποφάσισε να κάνει μικροσκοπικές, πλεκτές εκδοχές του καθενός από τους μαθητές της ...

Πολλά σχολεία έκλεισαν λόγω της πανδημίας και μεταξύ αυτών λουκέτο έβαλε και το δημοτικό στην Ολλανδία όπου διδάσκει η Ingeborg Meinster-Van der Duin. Της έλειπαν τόσο πολύ οι μαθητές της που έπλεξε 23 κουκλάκια, κάθε ένα των οποίων «απεικονίζει» ένα προς ένα τα παιδάκια της τάξης της.

Η Meinster-Van der Duin διδάσκει στο δημοτικό Dr. H.Bavinck στην πόλη Χάαρλεμ. Το σχολείο έκλεισε προσωρινά, η δασκάλα το έφερε βαρέως να μη βλέπει κάθε μέρα τους μαθητές. «Τα παιδιά δεν ήταν πια στο σχολείο. Και μου λείπουν τόσο πολύ» είπε. Έπεσε πάνω σε ένα παρόμοιο πρότζεκτ στο Instagram για πλεκτά κουκλάκια, και τότε αποφάσισε να κάνει μικροσκοπικές, πλεκτές εκδοχές του καθενός από τα παιδιά στην τάξη. Κάθε κουκλάκι είναι ντυμένο σύμφωνα με το στυλ που ντύνεται στην πραγματική ζωή ο μαθητής της τον οποίο απεικονίζει, και σε κάποια από αυτά πρόσθεσε γυαλιά, στέκα για μαλλιά και άλλα αξεσουάρ.

Με το που γύρισαν προσφάτως τα παιδιά στην τάξη, έδωσε στο καθένα το κουκλάκι του. Ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που η κ. Meinster-Van der Duin δεσμεύθηκε να το επαναλάβει και για την καινούργια τάξη που θα έχει του χρόνου. Αλλά, ευγενικά αρνήθηκε να πλέξει για τους μαθητές συναδέλφων της, λέγοντας «όχι, δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό».