Πολιτική

Χαρίτσης: για την κυβέρνηση η κρίση γίνεται ευκαιρία αποδιάρθρωσης της εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύει “την επιλογή της κυβέρνησης να αποσιωπήσει το ‘Μένουμε Όρθιοι’”.

“Απάντηση στην ολιγωρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στη μεροληψία της σε βάρος της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας”, αλλά και “υπενθύμιση ότι οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν ανάλογα τολμηρές πολιτικές αποφάσεις” χαρακτηρίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ “Μένουμε Όρθιοι” ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε σημερινό άρθρο του στην εφημερίδα F&MVoice.

“Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα ‘Μένουμε Όρθιοι’ έχει ως κεντρικό άξονα την ανάγκη και τη δυνατότητα να προστατευτεί η εργασία και να θωρακιστεί η κοινωνική συνοχή”, επισημαίνει ο ίδιος, υπογραμμίζοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες του προγράμματος: “Η διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας και η διασφάλιση των μισθών, η απευθείας ενίσχυση των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, ως αντίβαρο στην ‘ανοσία της αγέλης’ που επιδιώκει η κυβέρνηση”, και “η θεσμοθέτηση βασικού εισοδήματος έκτακτης ανάγκης για τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, αλλά και τη μεσαία τάξη”.

Ο Αλέξης Χαρίτσης τονίζει χαρακτηριστικά ότι “η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξόδεψε τον πολύτιμο χρόνο σε επικοινωνιακές φιέστες και όταν τα πράγματα ζόρισαν, με κυνικό τρόπο, αναφώνησε ‘καπιταλισμό έχουμε, τι θέλετε;’. Η αποστροφή αυτή, συμπυκνώνει την οπτική της”. “Η κρίση γίνεται ξανά ευκαιρία. Ευκαιρία για την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, την εμπέδωση της ευέλικτης και μαύρης εργασίας, τη μείωση των μισθών, την εξαΰλωση των όσων κατάφερε ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Η ανασφάλεια επιστρέφει στην Ελλάδα”, διαμηνύει ο ίδιος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύει “την επιλογή της κυβέρνησης και της συντριπτικής πλειονότητας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να αποσιωπήσουν το ‘Μένουμε Όρθιοι’”, κάνοντας λόγο για τον κίνδυνο “η ενημέρωση και η πληροφορία να ελέγχονται, προκειμένου οι επιλογές της κυβέρνησης να εμφανίζονται ως ένας αναγκαστικός μονόδρομος δίχως εναλλακτικές”. “Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί, με όποιον τρόπο χρειαστεί, την ποιότητα της Δημοκρατίας μας”, σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης, καταλήγοντας: “Το ‘Μένουμε Όρθιοι’ είναι ακριβώς η απόδειξη ότι υπάρχει μία άλλη προοπτική. Προτάσσουμε την υπεράσπιση της εργασίας, τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την κοινωνική αλληλεγγύη. Τη διασφάλιση της συλλογικής ευημερίας του λαού μας”.