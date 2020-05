Οικονομία

Κτηματολόγιο: ξεκινά η φάση της ανάρτησης για την Αθήνα

Πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης κατά την οποία οι πολίτες ελέγχουν για τελευταία φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας.

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 ξεκινά το στάδιο της ανάρτησης στο Δήμο της Αθήνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά, πλήρως ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο, κατά το στάδιο της ανάρτησης οι πολίτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία της ανάρτησης έχει διάρκεια 2 μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού, έως τις 3 Αυγούστου και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτερικό, έως την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η διαδικασία

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

Εκ των υστέρων, τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων μελλοντικά θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από δικαστικές περιπέτειες που κοστίζουν χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Κτηματολόγιο.

Για να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι απαραίτητο πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

Αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας, μετά θα πρέπει να επισκεφθούν το σύνδεσμό: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi_Page.aspx όπου:

Θα δουν το απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού Διαγράμματος με τις καταχωρημένες πληροφορίες που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους

Θα ελέγξουν την ορθότητά τους

Εάν συμφωνούν, δεν κάνουν καμία ενέργεια, αφού η καταγραφή είναι σωστή.

Εφόσον ΔΕΝ συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχουν δικαίωμα εντός δύο μηνών από την έναρξη της Ανάρτησης (και τεσσάρων εάν είστε κάτοικος εξωτερικού) - να υποβάλουν Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, ηλεκτρονικά μέσω του «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.

Με στόχο την συνολική και έγκαιρη ενημέρωση, από σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου θα αποσταλεί σταδιακά σε όλες και όλους τους ιδιοκτήτες εντός του Δήμου της Αθήνας e-mail από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικό με τη διαδικασία της Ανάρτησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία ελέγχου οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr