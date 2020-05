Life

“Άγριες Μέλισσες”: φόβοι που επιβεβαιώνονται, αποκαλύψεις και μια εξαφάνιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 και τη νέα εβδομάδα. Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια...

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45. Πάρτε μια «γεύση»...

Δευτέρα 1η Ιουνίου - Επεισόδιο 98

Ο Λάμπρος προσπαθεί να πείσει τη Θεοδοσία ν’ αποδεχτεί το τέλος του γάμου τους και να προχωρήσουν σε διαζύγιο, όμως εκείνη αρνείται πεισματικά, καταδικάζοντας και τους δυο στη δυστυχία. Απ’ την άλλη πλευρά, η Ελένη και ο Κυπραίος ζούνε μικρές στιγμές ευτυχίας μετά την απόφαση της Ελένης να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Παράλληλα, η Μυρσίνη βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όταν ο Δούκας της ζητάει έμπρακτες αποδείξεις, προκειμένου να πιστέψει πως όλα αυτά τα χρόνια του ήταν πιστή. Ο Νέστορας, προβληματισμένος με το σκίτσο ενός εκ των προδοτών της κατοχής, αρχίζει να το ψάχνει διεξοδικά, όταν οι χειρότεροι φόβοι του επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, ο Προύσαλης ετοιμάζεται να φυγαδεύσει τη Βασούλα στα Γιάννενα ενώ ο Λιας ζητάει απ’ τον Δούκα, για να μην ανοίξει το στόμα του, τη δολοφονία της γυναίκας του. Θα δεχτεί ο Δούκας να λερώσει, γι’ ακόμα μια φορά, τα χέρια του;

Τρίτη 2 Ιουνίου - Επεισόδιο 99

Η Βασούλα εξαφανίζεται, μυστηριωδώς, από το σπίτι του Προύσαλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι αρχίζουν να την ψάχνουν παντού. Ο Κλεομένης αποκαλύπτει στον Δημητράκη ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν του. Η Ασημίνα δέχεται να βοηθήσει τον Νικηφόρο στην προσπάθειά του να εκδικηθεί τον πατέρα του, και αποφασίζουν να συναντήσουν κρυφά τον καθηγητή, και πολέμιο της απαλλοτρίωσης, που εναντιώνεται στον Δούκα. Ο Προύσαλης συλλαμβάνει κι ανακρίνει τον Μελέτη για τη Βασούλα, καθώς η αγωνία του έχει χτυπήσει κόκκινο. Η Πηνελόπη βρίσκεται, τυχαία, μπροστά σ’ έναν καυγά κι ακούει τον Μελέτη να αμφισβητεί τον ανδρισμό του Κλεομένη. Κι ενώ όλοι βοηθούν στην έρευνα για τη Βασούλα, ο Δούκας παίζει το τελευταίο του χαρτί.

Τετάρτη 3 Ιουνίου - Επεισόδιο 100

Ο Μελέτης αναγκάζεται να αποκαλύψει στην Πηνελόπη το σχέδιό του για να ξεσκεπάσει τον Κλεομένη κι εκείνη προσπαθεί ν’ ανακαλύψει αν είναι αλήθεια όσα κατηγορεί τον άντρα της. Παράλληλα, το χωριό συνεχίζει να αναζητά τη Βασούλα και ο Προύσαλης αποφασίζει να παρακολουθήσει τις κινήσεις των Σεβαστών καθώς όλοι είναι βέβαιοι πως εκείνοι κρύβονται από πίσω. Την ίδια ώρα στο σπίτι τους, οι Σεβαστοί θα δεχτούν, γι’ ακόμα μια φορά, την οργή και την αγανάκτηση των συγχωριανών τους. Ο Νικηφόρος δεν καταφέρνει να κάνει σύμμαχο τον άνθρωπο, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει σοβαρό εμπόδιο στα σχέδια του Δούκα, όμως δείχνει σιγά- σιγά να τα καταφέρνει… με την καρδιά της Ασημίνας. Το ίδιο βράδυ, η Ανέτ θα ανακαλύψει πως η αλήθεια, που τόσο λαχταρούσε, θα γίνει ο εφιάλτης της ενώ την ίδια ώρα, ο Μελέτης προσπαθεί να φυγαδεύσει τη Βασούλα απ’ το χωριό όταν θα πιαστεί στη φάκα απ’ τον Προύσαλη.

Πέμπτη 4 Ιουνίου - Επεισόδιο 101

Ο έλεγχος στο φορτηγό των Σεβαστών αποδεικνύεται μάταιος, οδηγώντας τον Προύσαλη στα όριά του. Κι ενώ η Πηνελόπη πιέζει τον Δημητράκη για να μάθει αν έχουν βάση οι υποψίες του Μελέτη για τον άντρα της, η Ανέτ καταρρακώνεται, μόλις της αποκαλύπτεται το όνομα της οικογένειας που υιοθέτησε το παιδί της. Ο Νικηφόρος συνεχίζει την προσπάθεια να ανατρέψει τα σχέδια του πατέρα του και προσπαθεί να πείσει τον Θεοτόκη να του δώσει την έκθεση. Η Ασημίνα, αποφασισμένη να προχωρήσει με το σχέδιο της ψεύτικης εγκυμοσύνης, βλέπει τις προσπάθειές του και τις αναγνωρίζει, είναι όμως έτοιμη να τον συγχωρήσει; Η Ελένη κάνει αγώνα για να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις αδελφές της χωρίς να καταλάβει κάτι ο Κυπραίος, που όμως υποψιάζεται πως κάτι συμβαίνει μεταξύ τους. Ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με το διαζύγιο παρά τις αντιρρήσεις της Θεοδοσίας. Θα υποχωρήσει, τελικά, στις πιέσεις του; Το ξαφνικό ενδιαφέρον ενός νεαρού υφασματέμπορα, του Ιορδάνη, για τη Δρόσω θα προκαλέσει έκπληξη στη Ρίζω. Μπορεί να βρεθεί, τελικά, λύση στο αδιέξοδο της Δρόσως ή τα προβλήματα μόλις τώρα ξεκινούν;

Στον ρόλο του Ιορδάνη ο Λάμπρος Κωνσταντέας