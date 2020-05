Life

“The Batmobile Documentary”: Το ντοκιμαντέρ για το αυτοκίνητο του Batman

«The Batmobile Documentary» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ για το εμβληματικό όχημα του Batman που δημιούργησαν οι Warner Bros. και DC Comics και είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν για streaming στο YouTube.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας σχεδόν μιας ώρας καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του Batmobile, που είναι 70 ετών, αν και δεν περιλαμβάνει την τελευταία προσέγγιση που οδήγησε ο Μπεν Άφλεκ στο DC Extended Universe.

Πρώτη φορά ο Batman οδήγησε το άγνωστο δίθυρο με αποσπώμενη οροφή όχημα το 1939, στο 27ο τεύχος του Detective Comics. Από εκεί μετά, χρειάστηκαν δύο χρόνια προτού η DC Comics επινοήσει τον όρο «Batmobile». Έβαψε το αυτοκίνητο του υπερήρωα σε μαύρο χρώμα -σε αντίθεση με το αρχικό κόκκινο- και πρόσθεσε διάφορα διακοσμητικά στοιχεία με νυχτερίδες, όπως φτερά στο πίσω μέρος. Το 1943, το «Batmobile» έφτασε τελικά στην ασημένια οθόνη με τον Μπρους Γουέιν να οδηγεί μία κάντιλακ κατά τη διάρκεια της μέρας με την οροφή κάτω, ενώ οδηγούσε το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο τη νύχτα ως Batman, μόνο με την οροφή ανοιχτή.

Tο Batmobile πέρασε από μια σειρά αλλαγών, αλλά για πολλούς, είναι ταυτισμένο με την τηλεοπτική έκδοση της δεκαετίας του 1960, που σχεδίασε ο Τζορτζ Μπάρις και οδηγούσε ο Άνταμ Γουέστ. Ήταν ένα αναμορφωμένο Ford που έκανε ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτων του Σικάγο το 1955. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, η εκδοχή, βασισμένη σε μία Chevrolet Ιmpala που οδηγούσε ο Μάικλ Κίτον στην ταινία Batman, αλλά και το τεθωρακισμένο όχημα που οδηγούσε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην τριλογία Dark Knight του Κρίστοφερ Νόλαν.