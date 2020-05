Συνταγές

“Food N’ Friends”: δεινή μαγείρισσα η Νικολέτα Κοτσαηλίδου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταλαντούχα ηθοποιός αφήνει τους πάντες άφωνους με τις επιδόσεις της στην μαγειρική.

Την Κυριακή 31 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου, η οποία αναλαμβάνει δράση στην κουζίνα του «Food n’ Friends» και τους αφήνει όλους άφωνους.

Εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός, αποδεικνύεται και εξαιρετική μαγείρισσα! Με τον ενθουσιασμό, τις ικανότητές και την παιδικότητά της κερδίζει τους άνδρες της παρέας σε τέτοιο βαθμό που δέχεται ακόμα και επαγγελματική πρόταση από τον σεφ μας!