Life

“Εξαντλημένη” μετά το Megxit η Κέιτ Μίντλετον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσιεύματα θέλουν την Δούκισσα του Κέιμπριτζ να αγανακτεί από τις πολλές υποχρεώσεις...

Τελικά ούτε η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται να αντέχει τα βασιλικά καθήκοντα, καθώς δημοσιεύματα τη θέλουν να αγανακτεί από τις πολλές υποχρεώσεις που έχει, ειδικά μετά την έξοδο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το Tatler η Κέιτ αισθάνεται «εξαντλημένη» και «παγιδευμένη», μάλιστα επικαλούμενο πηγές κοντά στην δούκισσα του Κέιμπριτς, το περιοδικό αναφέρει ότι «η Κέιτ είναι έξαλλη για το μεγάλο φόρτο εργασίας. Φυσικά και είναι πάντα χαμογελαστή και κατάλληλα ντυμένη, αλλά δεν το θέλει αυτό».

«Αισθάνεται εξαντλημένη και παγιδευμένη. Εργάζεται τόσο σκληρά όσο ένας κορυφαίος διευθύνοντας σύμβουλος, που πρέπει να ταξιδεύει συνεχώς εκτός χώρας, χωρίς να έχει όφελος και πολλές διακοπές» πρόσθεσε ο φίλος της δούκισσας.

Παρότι λόγω της πανδημίας οι καθημερινές δραστηριότητες της Κέιτ έχουν περιοριστεί, τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με το περιοδικό, η δούκισσα έχει αναλάβει πολλές υποχρεώσεις, ελλείψει και της Μέγκαν.

«Η Κέιτ καταλαβαίνει ότι πάνω απ' όλα για τη βασιλική οικογένεια είναι το καθήκον, το καθήκον, το καθήκον» δήλωσε μία άλλη πηγή στο περιοδικό.

Πάντως από το Παλάτι διαψεύδεται το ρεπορτάζ του Tatler καθώς δηλώνει: «Αυτή η ιστορία περιέχει μια σειρά από ανακρίβειες και ψευδείς δηλώσεις, για τις οποίες το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν ενημερώθηκε πριν δημοσιευθούν».