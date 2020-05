Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: Η συγκινητική επιστολή και το “ευχαριστώ” της οικογένειας

Η οικογένεια της αδικοχαμένης κοπέλας ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Με μία συγκινητική επιστολή η οικογένεια της δολοφονημένης Ελένης Τοπαλούδη ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Το ευχαριστώ (όπως και το συγγνώμη) είναι ίσως μια απλή λέξη, όταν όμως βγαίνει μέσα από την καρδιά μας αποκτά τεράστια σημασία για κάθε άνθρωπο που ευγνωμονεί ειλικρινά. Παρακαλούμε να δεχθείτε όλοι το απλό, ειλικρινές και εγκάρδιο ευχαριστώ μας!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι γονείς και ο αδερφός της Ελένης Τοπαλούδη.

Οι γονείς και ο αδερφός της Ελένης Τοπαλούδη ευχαριστούν τους λιμενικούς της Ρόδου και όσους συνέβαλαν στην άμεση σύλληψη των δραστών, τον ιατροδικαστή Ρόδου και την υπεύθυνη του γραφείου DNA της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, την ανακρίτρια, τους δικαστές και τους εισαγγελείς που χειρίστηκαν αρχικά την υπόθεση, την πρόεδρο του δικαστηρίου, την εισαγγελέα.

Αναλυτικά η επιστολή της οικογένειας Τοπαλούδη:

Οι γονείς της αδικοχαμένης ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ (από το Διδυμότειχο, που σπούδαζε στο πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και που δυο εγκληματίες με τόσο βίαιο και φρικιαστικό τρόπο της αφαίρεσαν τη ζωή στις 28-11-2018, ήταν μόλις 21 ετών), Τοπαλούδης Ιωάννης – Αρμουτίδου Κυριακή και ο αδερφός της Πέτρος – Δωρόθεος, μετά και την έκδοση της Απόφασης από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (Μ.Ο.Δ.) Αθηνών,

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε Θ Ε Ρ Μ Α:

* Τους Λιμενικούς της Ρόδου και όλους όσους συνέβαλαν στην άμεση σύλληψη των δραστών (τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου 2018) και κυρίως τον τότε Υπολιμενάρχη κ. Κατσίκα Κωνσταντίνο και τον κ. Ζιόβα Θωμά, που εκείνες τις μέρες έκαναν τιτάνιο αγώνα (παρά τις όποιες δυσκολίες της υπόθεσης είχαν να αντιμετωπίσουν).

* Τον Ιατροδικαστή Ρόδου κ. Παναγιώτη Κοτρέτσο, καθώς και την κυρία Γκούγκουρα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (υπεύθυνη του Γραφείου DNA) για τις τόσο εμπεριστατωμένες και πολύ εύστοχες Εκθέσεις τους.

* Την Ανακρίτρια – Πρωτοδίκη κυρία Ευθυμίου Μαρία, τους Δικαστές και Εισαγγελείς που στοιχειοθέτησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Δικογραφία και τα Βουλεύματα του βασανισμού, βιασμού και αποτρόπαιης δολοφονίας της κόρης μας.

* Την ΠΡΟΕΔΡΟ κυρία Χρυσού Μαρία, την ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ κυρία Δόγκα Αριστοτέλεια, τις κυρίες ΔΙΚΑΣΤΕΣ της Έδρας και τους κ.κ. ΕΝΟΡΚΟΥΣ για την άψογη διαδικασία , καθώς και για την ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΣ. Ειδικά η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κυρία Δόγκα Αριστοτέλεια θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε θερμά και τη Γραμματέα της Έδρας κυρία Ελισάβετ Λάτση, η οποία ήταν πολλές φορές στην Έδρα και πέραν του εργασιακού της ωραρίου.

ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ κάνουν ΠΕΡΗΦΑΝΗ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

* Τους συνηγόρους υπεράσπισης και ιδιαίτερα αυτούς που σεβάστηκαν τη μνήμη της κόρης μας.

* Κυρίως ευχαριστούμε ΟΛΟΘΕΡΜΑ τους δικηγόρους μας, τους δικηγόρους της ψυχής της αείμνηστης κόρης μας ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ:

τον κύριο ΑΛΕΞΗ ΚΟΥΓΙΑ (στο γραφείο του οποίου εργάζεται η ανηψιά μας),

και τον κύριο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΚΙΟΥΓΚΗ (που είναι και θείος της Ελένης μας),

γιατί από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό μας και ανέλαβαν την υπόθεση ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ.

Αποτέλεσε για τον κ. Κούγια και για τον κ. Γκιουγκή μια υπόθεση προσωπική, μα πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, γι’ αυτό και τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ μέσα απ’ την ψυχή μας, μέσα απ’ την ψυχή της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΣ.

* Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (παρουσιαστές, δημοσιογράφους, εικονολήπτες, τεχνικούς) που απ’ την πρώτη στιγμή κάλυψαν (μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες πολλές φορές και με πολύωρες αναμονές) και ανέδειξαν την υπόθεση της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΣ και μάλιστα με ιδιαίτερη ευαισθησία στις τόσο δύσκολες στιγμές της οικογένειάς μας.

* Ευχαριστούμε ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ όλους τους ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ και ΦΙΛΟΥΣ που ήταν και είναι διαρκώς δίπλα μας.

* Ευχαριστούμε ακόμη ΟΛΟΥΣ τους ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τα μέλη διαφόρων Συλλόγων και φορέων, για την ολόθερμη συμπαράστασή τους. Άλλους που με τη φυσική τους παρουσία στη δίκη μάς έδωσαν θάρρος και κουράγιο να αντέξουμε τη δοκιμασία και τον βαρύ πόνο και άλλους που είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικά μηνύματα συμμετείχαν στη θλίψη μας.

Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (όπως και το ΣΥΓΓΝΩΜΗ) είναι ίσως μια απλή λέξη, όταν όμως βγαίνει μέσα από την καρδιά μας αποκτά ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ για κάθε άνθρωπο που ευγνωμονεί ειλικρινά.

Παρακαλούμε να δεχθείτε ΟΛΟΙ το απλό, ειλικρινές και

ΕΓΚΑΡΔΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΑΣ!

Μπορεί να χάσαμε την ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΣ μ’ αυτόν τον φρικιαστικό τρόπο, βρήκαμε πάντως ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΨΥΧΕΣ ΕΛΕΝΗΣ στο πλευρό της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ! Ο πόνος μας είναι αβάσταχτος, κάποιες στιγμές όμως μοιραζόμαστε με όλους εσάς αυτόν τον «ψυχικό Γολγοθά» κι αυτό μας κάνει ακόμα πιο ΔΥΝΑΤΟΥΣ.

Δε σταματάμε εδώ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ για να μην υπάρξει καμιά άλλη ΕΛΕΝΗ θα είναι διαρκής. Η οικογένεια ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ θα είναι πάντοτε παρούσα, όπως φυσικά και η ψυχή της ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΜΑΣ!

Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ να δημιουργήσουμε μια κοινωνία, ένα περιβάλλον ασφαλέστερο για τα παιδιά μας.