Το πλαίσιο στήριξης του τομέα των αερομεταφορών

Επέκταση των οριζόντιων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού.

Σε κοινό δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περιγράφεται το πλαίσιο στήριξης των Αερομεταφορών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα, όπως αναγνωρίζεται διεθνώς, δίνει στην Κυβέρνηση μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Από την πρώτη στιγμή η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε οριζόντια μέτρα, όπως:

- αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων,

- προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση,

- έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές,

- δυνατότητα για εκ περιτροπή εργασία στις επιχειρήσεις, λόγω της κρίσης, κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισής της,

- παροχή της έκτακτης αποζημίωσης στους μικρούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός πληττόμενων κλάδων,

- δυνατότητα συμμετοχής στο σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, τόσο της πρώτης φάσης, όσο και της επικείμενης δεύτερης φάσης, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

Όμως, πέραν των ανωτέρω οριζόντιων παρεμβάσεων, κλάδοι, όπως των αερομεταφορών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και έμμεσα με πλήθος άλλους κλάδους της οικονομίας (εστίαση, ψυχαγωγία και εμπόριο σε τουριστικές περιοχές, νησιωτική οικονομία κ.λπ.), χρειάζονται ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης, καθώς έχουν συστημική σημασία για την οικονομία της χώρας. Για τη διαμόρφωση αυτού του ειδικού πλαισίου έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής δεδομένα:

1. Ο κλάδος των αερομεταφορών αφορά 306 εταιρίες και 11.000 απασχολούμενους και η συστημική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι το 82-85% των τουριστικών εσόδων της χώρας (σύνολο εσόδων 18 δισ. ευρώ ετησίως), προέρχεται από τους τουρίστες που επισκέπτονται με αεροπλάνο τη χώρα μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των αεροδρομίων.

2. Οι ελληνικές εταιρίες του κλάδου (αεροπορικές, εταιρίες υπηρεσιών εδάφους-handling, αεροδρόμια) είχαν πολύ καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις. Γι’ αυτό, δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά στήριξης, ούτε άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις (capital injection), όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

3. Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα επανέρχεται σταδιακά από τις 4 Μαΐου, μετά την άρση του lockdown, ενώ η χώρα θα αρχίσει να υποδέχεται τουρίστες και από το εξωτερικό από τις 15 Ιουνίου 2020.

4. Οι τουριστικές αφίξεις θα επηρεάσουν θετικά το πτητικό έργο και την κίνηση στα αεροδρόμια.

5. Παρεμβάσεις ειδικού χαρακτήρα, σε κλάδους με συστημική σημασία για την εθνική οικονομία, παρέχουν το απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας προκειμένου, αφενός, οι εταιρίες να προσαρμόσουν με ευελιξία την στρατηγική τους στα νέα δεδομένα, και αφετέρου, το Κράτος να διαφυλάξει την προστιθέμενη αξία τέτοιων κλάδων και προπαντός το εισόδημα και την απασχόληση των εργαζομένων σε αυτούς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Κυβέρνηση, προχωρά άμεσα στη διαμόρφωση ενός ειδικού πλαισίου για τον κλάδο των αερομεταφορών, με τις εξής παρεμβάσεις:

1. Επέκταση οριζόντων μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο μετά τον Μάιο 2020

Τα οριζόντια μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων της πρώτης φάσης αντιμετώπισης της κρίσης συνεχίζονται και μετά τον Μάιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος και περιλαμβάνει, φυσικά, και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των αεροπορικών μεταφορών. Πρόκειται για μέτρα, όπως:

· Η προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, μέχρι και τον Ιούλιο.

· Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων, μέχρι και τον Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάιο.

Προβλέπεται ότι η χρήση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα κάνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει κόστος περί τα 22 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από το Κράτος.

2. Πρόγραμμα «Συν-Εργασία».

Το πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο 15η Ιουνίου μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτή την παρέμβαση εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ, έως τον Δεκέμβριο του 2020.

3. Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού

Αντί της φορολόγησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών των πιλότων αεροσκαφών, πληρωμάτων καμπίνας και τεχνικών αεροσκαφών, όπως ισχύει για τη φορολόγηση ναυτικών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού κόστους των εταιριών του κλάδου, με εξοικονόμηση 7,7 εκ. ευρώ κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί μόνιμο μέτρο.

4. Αποζημίωση πτήσεων Απριλίου-Μαΐου με 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση (πλέον ΦΠΑ)

Για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντα ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου από την εν λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 εκατ. ευρώ.

5. Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές

Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020, θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η απώλεια δημοσίων εσόδων από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 30 εκατ. ευρώ.

Επομένως, η ειδική στήριξη αυτού του τόσο σημαντικού κλάδου για τον τουρισμό και τους κλάδους που επηρεάζονται από αυτόν (εστίαση, ψυχαγωγία και εμπόριο σε τουριστικές περιοχές, νησιωτική οικονομία κ.λπ.) αλλά και την εθνική οικονομία στο σύνολό της, θα ανέλθει στο ποσό των 115 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι και ο κλάδος των αερομεταφορών έχει πρόσβαση – όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας μας – στα εργαλεία ρευστότητας που έχουμε από την πρώτη στιγμή ανακοινώσει.