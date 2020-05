Life

“The 2night Show”: Αποκαλυπτικοί καλεσμένοι και πολύ γέλιο την Πέμπτη (εικόνες)

Απολαυστικοί είναι οι καλεσμένοι που υποδέχεται απόψε στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σωτήρη Καλυβάτση. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για την περίοδο της καραντίνας και εκφράζει το παράπονό του για την ταχύτητα και το πάθος που η ανθρωπότητα εξακολουθεί να κάνει τα ίδια λάθη. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη σειρά «Αν Ήμουν Πλούσιος», που πρωταγωνιστεί, καθώς και στην ανεργία που πλήττει τους ηθοποιούς. Τέλος, ο Σωτήρης μαγειρεύει, με τα... χέρια του Γρηγόρη, την πιο πρωτότυπη τηλεοπτική τούρτα.

Ο Γιάννης Καψάλης έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλάει για την καριέρα του στο παραδοσιακό και δημοτικό τραγούδι. Εξηγεί γιατί τα παραδοσιακά σχήματα δεν έχουν, πλέον, να ζηλέψουν κάτι από τις λαϊκές μπάντες και δηλώνει τυχερός που είναι πατέρας τριών κοριτσιών. Τέλος, με συνοδεία κιθάρας και κλαρίνου, ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια και μας ξεσηκώνει με τη φωνή του.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Βάλια Χατζηθεοδώρου. Η συμπαρουσιάστρια του Πέτρου Πολυχρονίδη εξηγεί πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η γνωριμία της με τον Πέτρο ώστε να δεχθεί την τηλεοπτική πρόταση που της έγινε για τον «Τροχό της Τύχης». Επίσης, αποκαλύπτει πως πέρασε στην καραντίνα μαζί με τον σύντροφό της, Πέτρο Πυλαρινό, και εξηγεί πώς βιώνει τον έρωτα στα χρόνια του κορονοϊού, με τον πιο γλυκό τρόπο!

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

