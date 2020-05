Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στο “μικροσκόπιο” τηλεφωνικές επικοινωνίες και κάμερες ασφαλείας

Τι αποκαλύπτουν αστυνομικές πηγές σχετικά με την πορεία των ερευνών για την υπόθεση.

«Οι σαρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών την ημέρα της επίθεσης με βιτριόλι στην 34χρονη γυναίκα, μαζί με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που έχει ληφθεί από κάμερες ασφαλείας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του περιστατικού, στην Καλλιθέα, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν αποφασιστικά ώστε να φτάσουμε σύντομα στην ταυτοποίηση της δράστιδας. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό», τονίζουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αστυνομικές πηγές, σχετικά με την πορεία των ερευνών για την υπόθεση.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, που διερευνούν την υπόθεση, συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα κυρίως του φιλικού περιβάλλοντος της άτυχης γυναίκας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι αστυνομικοί πρόκειται να επισκεφθούν, για ακόμη μια φορά, την 34χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, προκειμένου να τους δώσει και νέα κατάθεση, ενώ ευελπιστούν ότι όσο βελτιώνεται η κατάστασή της, τόσο πιθανότερο είναι να μπορέσει να θυμηθεί κάτι παραπάνω που θα «ρίξει φως» στην υπόθεση.