Κόσμος

Αγία Σοφία: Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη μουσουλμανική προσευχή στην πλατεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανακοίνωση έκανε ο Αλί Ερμπάς, ο ίδιος που είχε ανακοινώσει την προσευχή ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως.

Άλλαξε το πρόγραμμά του ο Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας Αλί Ερμπάς και δεν θα πραγματοποιήσει την αυριανή μουσουλμανική προσευχή στην πλατεία του Σουλταναχμέτ ανάμεσα από την Αγία Σοφία και το Μπλέ Τζαμί (Τέμενος Σουλταναχμέτ), αλλά στο τέμενος Φάτιχ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αλί Ερμπάς δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, αλλά πρόσθεσε ότι «ίσως θα πραγματοποιήσουμε την προσευχή της Παρασκευής στην πλατεία και τον προαύλιο χώρο του Τεμένους Σουλταναχμέτ τις επόμενες εβδομάδες ή αργότερα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλί Ερμπάς ήταν εκείνος που, όπως είχε δηλώσει πριν από δύο ημέρες, είχε την έμπνευση να κάνει την πρώτη προσευχή μετά την επαναλειτουργία των τζαμιών αύριο, 29 Μαίου, στην πλατεία ανάμεσα από την Αγία Σοφία και το Μπλε Τζαμί.

Μάλιστα είχε πει σε διαδικτυακή συνέντευξή του ότι "την 29η Μαίου, που συμβολίζει την κατάκτηση, με το θέλημα του Θεού θα κατακτήσουμε εκείνα τα μουσουλμανικά τεμένη που είναι τα σύμβολα της κατάκτησης", αναφερόμενος στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς την 29η Μαίου 1453 που εορτάζεται ως ημέρα "Κατάκτησης" (Φάτιχ) για τους Τούρκους.

Με τις δηλώσεις του είχε τροφοδοτήσει τα σενάρια περί μετατροπής του Μουσείου της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όπως έχει κάνει με επανειλημμένες δηλώσεις του από το 2016 ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν.