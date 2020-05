Κοινωνία

“Παιδεραστής του Ρεθύμνου”: “Αν γυρίσω στην φυλακή...”

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών θα αποφασίσει αν ο καταδικασμένος για παιδεραστια θα επιστρέψει στην φυλακή. Τι υποστήριξε η δικηγόρος του.

Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών παρουσιάστηκε σήμερα ο καταδικασθείς τελεσιδίκως για το αδίκημα της παιδεραστίας, όπου σύμφωνα με την δικηγόρο του Κυριακή Πακιρτζίδου υποστήριξε ότ δεν παραβίασε κανέναν από τους όρους που του είχαν επιβληθεί κατά την υπό όρους αποφυλάκιση του και την διαμονή του στην Θεσσαλονίκη.



Η δικηγόρος του υποστήριξε ότι κατατέθηκαν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της και αναμένεται την απόφαση του δικαστηρίου.





Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Γρεβενών πρόκειται να αποφασίσει εάν θα ανακληθεί η όχι η προηγούμενη απόφαση για την υπό όρους απόλυσή του από τις φυλακές.

Σύμφωνα με το star-fm.gr, φέρεται να ζήτησε να μην επιστρέψει στις φυλακές γιατί εάν συμβεί αυτό τότε «δεν θα υπάρχει επιστροφή», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες: Star-fm.gr