Κόσμος

Στο Ανώτατο Δικαστήριο η υπόθεση του ακτιβιστή που βοηθούσε μετανάστες

Ο Ερού είχε καταδικαστεί τον Αύγουστο του 2017 σε ποινή φυλάκισης με αναστολή με την κατηγορία ότι συνόδευσε περίπου 200 παράτυπους μετανάστες.

Έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας άσκησε η γαλλική δικαιοσύνη κατά της πρόσφατης απαλλαγής από προηγούμενη καταδίκη του Σεντρίκ Ερού, του ακτιβιστή που έγινε σύμβολο της βοήθειας στους παράτυπους μετανάστες, ανακοινώθηκε σήμερα από τον δικηγόρο του.

Ο αγωνιστής αγρότης από την κοιλάδα Ρογιά στη γαλλο-ιταλική μεθόριο είχε αθωωθεί τον Μάιο από το Εφετείο της Λυών (ανατολική Γαλλία), το οποίο έκανε δεκτή την επίκληση της ισχύος της «αρχής της αδελφοσύνης» που είχε καθιερωθεί το 2018 από το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Ο Ερού είχε καταδικαστεί τον Αύγουστο του 2017 σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή με την κατηγορία ότι συνόδευσε περίπου 200 παράτυπους μετανάστες, κυρίως από την Ερυθραία και το Σουδάν, από τα ιταλικά σύνορα μέχρι το σπίτι του και στη συνέχεια οργάνωσε εκεί έναν καταυλισμό υποδοχής.

"Αυτή η προσφυγή οφείλεται σε μια γελοία και θλιβερή εμμονή", δήλωσε η δικηγόρος του Ερού Σαμπρίνα Γκολντμάν. Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της στο Γαλλικό Πρακτορείο για "όλο αυτόν τον χρόνο και όλα αυτά τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δίωξη του Σεντρίκ Ερού από τη δικαιοσύνη".

Μετά την καταδίκη του, ο Ερού είχε προσφύγει στο Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάνθηκε πως δεν πρέπει να διώκεται «η όποια άδολη, χωρίς συμφέρον, αρωγή προς τους μετανάστες είτε είναι ατομική είτε "μαχητική" κι οργανωμένη». Αυτή απορρέει, σύμφωνα με το ίδιο βούλευμα, από "την ελευθερία να βοηθήσουμε τον πλησίον, για ανθρωπιστικούς σκοπούς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νομιμότητα της παραμονής του στην εθνική επικράτεια".

Τον Δεκέμβριο του 2018, το Εφετείο είχε κάνει δεκτή την επίκληση της «αρχής της αδελφοσύνης» και είχε ακυρώσει την καταδίκη του Ερού, παραπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο της Λυών, το οποίο τον απήλλαξε στις 13 Μαΐου.