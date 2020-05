Κοινωνία

Ποιοι διεκδικούν τη θέση του προέδρου του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου

Ο Υπ. Δικαιοσύνης κατέθεσε, βάσει της επετηρίδας, τον κατάλογο των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων.

Της Λίας Κοντοπούλου

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας κατέθεσε τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Η θητεία του προέδρου του ΣτΕ, Αθανασίου Ράντου, και του προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, λήγει στις 30 Ιουνίου 2020, λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας και ως εκ τούτου ο Υπ. Δικαιοσύνης κατέθεσε βάσει της επετηρίδας τον κατάλογο των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων.

Από την πλευρά του ΣτΕ διεκδικούν την θέση του προέδρου οι αντιπρόεδροι: Μαίρη Σαρπ, Μαρία Καραμανώφ, Ιωάννης Γράβαρης, Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Δημήτριος Σκαλτσούνης και Μιχαήλ Πικραμένος.

Από τον Άρειο Πάγο διεκδικούν την θέση του προέδρου έξι γυναίκες αντιπρόεδροι: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Ειρήνη Καλού, Δήμητρα Κοκοτίνη, Ασπασία Μαγιάκου, Αλτάνα Κοκκοβού και Αβροκόμη Θούα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι υποψήφιοι θα περάσουν από ακρόαση στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, προκειμένου να προκριθούν οι επικρατέστεροι. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόταση του Υπ. Δικαιοσύνης και η τελική επιλογή θα γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο.