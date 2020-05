Life

"Best Friend's Fear": Επικές φάρσες και ... ανυποψίαστα θύματα (εικόνες)

Ο Σάββας Πούμπουρας «υποδέχεται» μερικούς ακόμα ανυποψίαστους φίλους που έρχονται αντιμέτωποι με κινηματογραφικά στημένες φάρσες...

Την Παρασκευή 29 Μαΐου:

1. ΖΟΖΕΦΙΝ – ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ

Η Ζόζεφιν έρχεται με τη φίλη της Κόνι για να δοκιμάσουν μία θαυματουργή μέθοδο μαυρίσματος. Σύντομα, η Ζόζεφιν θα καταλάβει πως η λοσιόν που θα χρησιμοποιηθεί είναι μία μεγάλη απάτη…

2. GIRLS NEXT DOOR (Φαίη και Δανάη) – ΕΛΕΝΑ ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ



Οι YouTubers «Girls Next Door» παρασύρονται από τη φίλη τους Έλενα Κρεμλίδου και έρχονται σε μια εταιρεία φαρμάκων για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Η λάθος πόρτα που ανοίγει η Έλενα οδηγεί τη Φαίη και τη Δανάη σε ένα δωμάτιο γεμάτο με ραδιενέργεια…

3. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ – ΧΡΥΣΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Η Μαρία μαζί με τη φίλη της, Χρύσα, έρχονται να συναντήσουν τον Σάββα στο σπίτι ενός φίλου. Η Μαρία δε θα περάσει τόσο ωραία όσο η υπόλοιπη παρέα, καθώς ένας αδίστακτος κακοποιός θα επιχειρήσει να μπει στο απόμερο σπίτι.

Ο Σάββας Πούμπουρας περιμένει μέσα στο κοντρόλ την εξέλιξη της ιστορίας ώστε να δώσει τις «κατάλληλες» οδηγίες για την εξέλιξη της φάρσας και να εισβάλει την κατάλληλη στιγμή!

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 22:45.