Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρία νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων της πανδημίας. Πόσοι ασθενείς δίνουν “μάχη” για τη ζωή τους στις ΜΕΘ. Tα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας.

Τρία νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 2.906, εκ των οποίων το 55,2% αφορά άνδρες. Από αυτά, 630 (21,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.658 (57,1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

16 συμπολίτες μας (12 άνδρες και 4 γυναίκες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. Το 81,2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

102 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε ακόμα δύο καταγεγραμμένους θανάτους και 175 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 52 (29,7%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 94,9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 170.467 κλινικά δείγματα.