Αθλητικά

“Mundo Deportivo”: Συμφώνησε με Μπαρτσελόνα ο Καλάθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 8 σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Νικ Καλάθης βγάζει τα πράσινα και προβάρει τα κυανέρυθρα της Μπαρτσελόνα.

Μετά από 8 σεζόν στον Παναθηναϊκό (2009-2012 και 2015-2020), ο Νικ Καλάθης βγάζει τα πράσινα και προβάρει τα κυανέρυθρα της Μπαρτσελόνα. Όπως αποκάλυψε η "Mundo Deportivo", o διεθνής γκαρντ βρίσκεται μία ανάσα πριν βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα».



Οι Καταλανοί ανέβασαν την προσφορά τους στα 5,5 εκατ. ευρώ για κλειστό τριετές συμβόλαιο και το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» για τη λύση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό.



Ο 31χρονος Νικ Καλάθης έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τους «πράσινους», αλλά τα νέα οικονομικά δεδομένα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και η απώλεια κερδών λόγω της αναστολής των αγωνιστικών δραστηριοτήτων σε Euroleague και Basket League το καθιστούν δυσβάσταχτο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.



Πλέον απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να μετακομίσει στη Βαρκελώνη ο Νικ Καλάθης!