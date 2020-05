Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα 7 νομοσχέδια που έπεσαν στο τραπέζι

Η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της σχεδίου για τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την οποία συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία, όπως σημειώνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, «αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση, ακόμη και εν μέσω της πρωτόγνωρης πανδημίας του κορονοϊού, όχι μόνο συνεχίζει αλλά επιταχύνει το μεταρρυθμιστικό της έργο».

Πρόκειται για διατάξεις νομοσχεδίων πολλών Υπουργείων, από το Οικονομικών, μέχρι το Πολιτισμού & Αθλητισμού και από το Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι το Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες «έχουν σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς ενισχύουν τη ρευστότητα, προβάλλουν το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας, προσελκύουν επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές».

Επίσης, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, άλλες διατάξεις μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας (π.χ. ηλεκτροκίνηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής), ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη (π.χ. Εθνική Στρατηγική για τη Νησιωτικότητα που προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), μειώνουν τη γραφειοκρατία και επιταχύνουν την αδειοδότηση (π.χ. για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΚΟΜΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Αναφέρουν επιπρόσθετα ότι έγινε συζήτηση για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία, που έχει από τον περασμένο Αύγουστο δρομολογηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε πλήρη και εποικοδομητική συνεργασία των κρατικών φορέων με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

«Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της σχεδίου για να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση και να πυροδοτήσουμε τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας», σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές και συμπληρώνουν αναλυτικά τα εξής:

1. Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών για τις μικροπιστώσεις

Το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, που παρουσίασαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Γεώργιος Ζαββός, έχει ως πρωταρχικό σκοπό να διευκολύνει την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις start-up εταιρείες, αλλά και κάθε είδους άτομα που είναι αποκλεισμένα από την τραπεζική χρηματοδότηση λόγω έλλειψης επαρκών εξασφαλίσεων, ή άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν για να μπουν στο χώρο εργασίας. Δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο περιορισμός της παραοικονομίας και δημιουργείται μια υγιής επιχειρηματική κουλτούρα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί «ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία». Κάλεσε, μάλιστα, το αρμόδιο Υπουργείο να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα μικροπιστώσεων θα λειτουργεί με τρόπο «δίκαιο, διαφανή και με την δέουσα εποπτεία, ώστε να αντιμετωπιστεί και μέρος της παραοικονομίας αλλά και της τοκογλυφίας».

2. Νομοσχέδιο για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Βασικοί άξονες της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι:

Ενσωμάτωση της Οικονομικής Διπλωματίας, του Απόδημου Ελληνισμού και της Δημόσιας Διπλωματίας στον πυρήνα δραστηριοτήτων του Υπουργείου.

Εκσυγχρονισμός του Οργανωτικού Σχήματος.

Ενοποίηση Δομών για την αναβάθμισή τους και την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.

Αναδιάρθρωση Μηχανισμού Διοικητικής Υποστήριξης.

Απλοποίηση Διαδικασιών- Αντιμετώπιση Γραφειοκρατίας.

Ενεργοποίηση εργαλείων ανθρωπιστικής αρωγής.

3. Νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για “πράσινες” μετακινήσεις και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι προτίθεται να παρουσιάσει αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου «με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2020». Τόνισε μάλιστα ότι «δεν μιλάμε μόνο για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και για το πλαίσιο κινήτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του αποτυπώματος των αερίων του θερμοκηπίου».

Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Οικολογικό μπόνους (επιδότηση) για απόκτηση ηλεκτρικού ΙΧ, δικύκλου, ποδηλάτου και μικρών βαν που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και ταξί.

Φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες για απόκτηση /χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών φόρτισης.

Δωρεάν στάθμευση σε ελεγχόμενες θέσεις για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης από τους Δήμους.

Μέτρα για διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στον Δημόσιο Τομέα.

4. Νομοσχέδιο για την κύρωση επιμέρους σύμβασης δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την κύρωση της επιμέρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο V της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας.

Ένα πλαίσιο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που είχε “βαλτώσει” για σημαντικό χρονικό διάστημα και ξεμπλόκαρε χάρη στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης από τον Σεπτέμβριο του 2019.

5. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων και την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε το σχέδιο νόμου, στόχος του οποίου είναι αφενός η προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό και αφετέρου η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσα από την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη θέσπιση διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός «μια από τις μεγάλες παρακαταθήκες της πανδημίας ήταν η επιτάχυνση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη, κάτι που έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική κοινωνία και πιστώνεται συνολικά στην Κυβέρνηση».

6. Νομοσχέδιου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Σύμφωνα με αυτό, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μετονομάζεται σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), αναδιοργανώνεται η δομή του και εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας συμβολής του τομέα Πολιτισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΟΔΑΠ καλείται να αξιοποιήσει τον επιχειρησιακό του μηχανισμό, να στηρίξει την στρατηγική μεγιστοποίησης των εσόδων από του πόρους του Πολιτισμού και να εξασφαλίσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, να ενισχύσει τη δυναμική και το κύρος του πολιτιστικού προϊόντος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηριστικά τόνισε ότι «μόνο προς τα πάνω μπορούμε να πάμε σε αυτό το πεδίο, καθώς ήταν τραγική η κατάσταση που παραλάβαμε. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν είναι πολύ σημαντικές».

7. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη νησιωτική πολιτική

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρουσίασε το νομοσχέδιο “Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις”.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή νέας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στο Νησιωτικό χώρο για την Ελλάδα, που προϋποθέτει μηχανισμούς με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και καινοτομίες στο συντονισμό της αναγκαίας διακυβέρνησης. Με το νομοσχεδίου εισάγονται συγκεκριμένα εργαλεία:

Χρηματοδότηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα- Πρόγραμμα “Νέαρχος”.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Ταμείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονομίας

Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας

Ειδικό Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης Φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας

Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι «καλοδεχούμενη η κεντρική φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ότι η νησιωτικότητα αξίζει ειδικής μεταχείρισης».

Στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης, έγινε:

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σχετικά με την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης,

Ενημέρωση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, και τον αναπληρωτή Υπουργό, Γιώργο Κουμουτσάκο, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος υπό το φώς των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της νέας πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ε.Ε.,

Ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία,

Προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση των θέσεων: α) Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Προέδρου του Αρείου Πάγου, γ) Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου. Κατόπιν εισήγησης του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα, η προεπιλογή περιλαμβάνει τους πρώτους έξι στην επετηρίδα Αντιπροέδρους του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου αντίστοιχα, για τις θέσεις των Προέδρων των δύο Δικαστηρίων και τους πρώτους 14 Αρεοπαγίτες για τις κενές θέσεις Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Επανεκλογή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Εγκρίθηκε επίσης η Σύσταση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης των Πολιτικών για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορονοϊού και των Συνεπειών της, καθώς και η τροποποίηση της ΠΥΣ για την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τέλος, κατόπιν της εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε συνέχεια των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για δεύτερη εξαετή θητεία.