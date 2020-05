Life

“Call for Code”: Διασημότητες στηρίζουν την εκστρατεία για την COVID-19

Ποιες διασημότητες του κινηματογράφου, της μουσικής βιομηχανίας και της μόδας που συμμετέχουν στην εκστρατεία.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ξεκίνησε στις 27 Μαΐου τη φετινή εκστρατεία στο πλαίσιο της ετήσιας πρόσκλησης του οργανισμού για νέες τεχνολογικές λύσεις σε παγκόσμια ζητήματα. Το επίκεντρο της εκστρατείας 2020 θα είναι η πανδημία COVID-19 και η κλιματική αλλαγή.

Οι Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Κουίνσι Τζόουνς, Σελίν Ντιόν, Σερ, Τζεφ Μπρίτζες, Ροντ Στιούαρτ, Σίντι Λόπερ, Γκλόρια Εστέφαν, Τζίτζι Χαντίντ, Pitbull και Πρις Μπρόσναν είναι μεταξύ των γνωστών διασημοτήτων του κινηματογράφου, της μουσικής βιομηχανίας και της μόδας που συμμετέχουν στην εκστρατεία.

Η Lady Gaga δημιούργησε ένα προσωπικό βίντεο για το Call for Code τον Μάρτιο, ζητώντας από τους 24 εκατομμύρια προγραμματιστές τεχνολογίας να εργαστούν για λύσεις που θα μετριάσουν τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. «Τώρα είναι η ώρα να καταπολεμήσουμε αυτόν τον κορονοϊό, να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, να λύσουμε προβλήματα σε κλίμακα και να σώσουμε ζωές» είπε. «Μια εξαιρετική τεχνολογική λύση μπορεί να καλύψει τον κόσμο και να βοηθήσει πολλούς άλλους. Ξέρω ότι το γνωρίζετε. Ξέρω ότι γι 'αυτό κάνετε αυτό που κάνετε» σημείωσε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και ο επιχειρηματίας Μαρκ Κιούμπαν είναι μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στην Εξέχουσα Επιτροπή του διαγωνισμού Call for Code που θα επιλέξει τις καλύτερες βιώσιμες λύσεις περιορισμού του αντίκτυπου του κορονοϊού και της κλιματικής αλλαγής με τεχνολογία ανοιχτού κώδικα.

Η επιτροπή αποτιμά αν οι προτεινόμενες λύσεις επιλύουν ένα πραγματικό πρόβλημα και αξιοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά.

Οι μουσικοί καλλιτέχνες, Wiz Khalifa, Ρίκι Μάρτιν, Fergie, Μάικλ Μπουμπλέ τα συγκροτήματα Fall Out Boy και One Republic και η Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, η ολυμπιονίκης της γυμναστικής, Λόρι Χερνάντεζ υποστηρίζουν επίσης τη φετινή εκστρατεία Call for Code.