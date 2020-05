Οικονομία

ΕΕ: Από Οκτώβριο η υποβολή σχεδίων για το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να παρουσιάζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα των χωρών για τα επόμενα 4 χρόνια...

Της Μαρίας Αρώνη

Aπό φέτος τον Οκτώβριο θα είναι δυνατή η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πρώτων εθνικών σχεδίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Aυτό ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλτνις Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι σε κοινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να παρουσιάζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα των χωρών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έως το 2024. Η υποβολή τους θα μπορεί να ξεκινήσει από φέτος τον Οκτώβριο (μαζί με την κατάθεση των σχεδίων του προϋπολογισμού) και έως τον Απρίλιο του 2022. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα αξιολογήσει για να αποφασίσει αν χρήζουν χρηματοδοτικής βοήθειας. Οι επιχορηγήσεις ή τα δάνεια, αν ζητηθούν, θα εκταμιεύονται σε δόσεις με την ολοκλήρωση κάποιων ορόσημων και στόχων που θα καθορίζονται από τις χώρες-μέλη στα σχέδιά τους.

"Οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν την πλήρη πολιτική ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων τους, όπως συνέβαινε πάντα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο", τόνισε ο Βλάντις Ντομπρόβσκις.