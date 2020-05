Υγεία - Περιβάλλον

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ο Τσιόδρας πρώτος καλεσμένος του διαδικτυακού κύκλου συζητήσεων

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας είναι ο πρώτος καλεσμένος στον κύκλο διαδικτυακών συζητήσεων που εγκαινιάζει η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Συζητώντας με...» ονομάζεται ο κύκλος διαδικτυακών συζητήσεων που εγκαινιάζει η ελληνική προεδρία στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, την προσεχή Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020, στις 4.00 το απόγευμα, με πρώτο προσκεκλημένο τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σωτήρη Τσιόδρα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, πρόκειται για μία καινοτομία της ελληνικής προεδρίας που εντάσσεται στις εναλλακτικές ψηφιακές δράσεις (e-chairmanship), προσφέροντας ένα θεσμικό βήμα διαλόγου, ανοιχτό στο ευρύ κοινό, με σημαντικές προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός αυτών των ψηφιακών συναντήσεων, όπως ορίζεται, είναι ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εναρκτήρια τοποθέτηση θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι κεντρικό θέμα της ελληνικής προεδρίας είναι «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας – Αποτελεσματική διαχείριση μίας υγειονομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Επίσης γίνεται γνωστό ότι η ψηφιακή συζήτηση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω livestreaming στην ιστοσελίδα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και από το κανάλι της ελληνικής προεδρίας στο YouTube.

Τέλος, επισημαίνεται πως όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις προς τον κ. Τσιόδρα, μπορούν να τις αποστείλουν έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 στην ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της ελληνικής προεδρίας.