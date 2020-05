Πολιτική

Θεοχάρης: η “Λευκή Βίβλος” κατά των επιπτώσεων του κορονοϊού στον τουρισμό

Το κείμενο παρέδωσε ο Χάρης Θεοχάρης στον ΓΓ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Στην 5η επίσημη συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), με αντικείμενο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στον τουρισμό -που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, με τηλεδιάσκεψη- συμμετείχε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής για την Ευρώπη του ΠΟΤ.

Στην επιτροπή συμμετέχουν, εκτός από την ηγεσία του ΠΟΤ, υπουργοί τουρισμού χωρών-μελών, που προεδρεύουν στις Επιτροπές Περιοχών (Regional Commissions) του ΠΟΤ και εκπρόσωποι των μεγάλων Διεθνών Οργανισμών Τουριστικού Ενδιαφέροντος.

Ο κ. Θεοχάρης, με την παράλληλη ιδιότητα του επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για Μέτρα και Ενέργειες για τον Κορονοϊό που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Ευρώπη του ΠΟΤ (όπου συμμετείχαν οκτώ χώρες), ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση για την επεξεργασία που έχει γίνει και παρέδωσε επίσημα στον γενικό γραμματέα του ΠΟΤ, Zurab Pololikashvili, το κείμενο της Λευκής Βίβλου προς χρήση από τον ΠΟΤ για την υποστήριξη των κρατών-μελών του Οργανισμού.

Το κείμενο της «Λευκής Βίβλου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού» περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

α) αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών που έλαβαν οι διάφορες χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

β) καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων και

γ) αναλυτικές προτάσεις και πρακτικές με αντίστοιχα κριτήρια που συνιστάται να ακολουθήσουν οι χώρες-μέλη του ΠΟΤ για την ομαλή επανεκκίνηση του διεθνούς τουρισμού.