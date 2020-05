Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η Ρωσία παρουσίασε στον ΠΟΥ οκτώ εμβόλια

Τα εμβόλια δημιουργήθηκαν από διαφορετικά επιστημονικο-ερευνητικά ινστιτούτα της Ρωσίας…

Ρώσοι επιστήμονες έχουν κατοχυρώσει επίσημα οκτώ υποψήφια εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού, δήλωσε η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Ρωσία, Μελίτα Βουινόβιτς.

«Η συμβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή έχουν κατοχυρωθεί οκτώ υποψήφια εμβόλια, αν και τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολύ περισσότερα. Τα εμβόλια αυτά δημιουργήθηκαν από διαφορετικά επιστημονικο-ερευνητικά ινστιτούτα της Ρωσίας» δήλωσε η Βουινόβιτς.

Πρόσθεσε ότι το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ρωσία είναι έτοιμο να συνεργασθεί απευθείας με τους Ρώσους επιστήμονες.