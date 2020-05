Πολιτική

Κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για το αναβατόριο της Ακρόπολης

Απαγόρευση εισόδου στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε ο Πάνος Σκουρολιάκος, προκαλώντας την αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού.

“Φωτιές” άναψε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρολιάκος, όταν διαμαρτυρήθηκε για «παρεμπόδιση της Αντιπροσωπείας της ΚΟ και του τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ να επισκεφτεί το, πολυδιαφημισμένο από το ΥΠΠΟΑ, αναβατόριο της Ακρόπολης, σε μια πρωτοφανή και απαράδεκτη για τα δημοκρατικά ήθη της χώρας μας κίνηση».

Όπως είπε ο κ. Σκουρολιάκος, το αναβατόριο παραμένει κλειστό και η Αντιπροσωπεία, αποτελούμενη επίσης από τους Κυριακή Μάλαμα και Θεόφιλο Ξανθόπουλο εμποδίστηκε από το να επισκεφτεί τις εργασίες, παρά την προηγούμενη επικοινωνία και παρά τις επιτόπιες συνεχείς «διαβουλεύσεις» μεταξύ των στελεχών του αρμόδιου Υπουργείου.

«Θα επιχειρήσουμε και πάλι και ελπίζουμε ότι τότε δεν θα υψωθούν τείχη άρνησης μπροστά μας. Και μακάρι να διαψευστούμε, αλλά πολύ φοβούμαστε πώς όχι, ότι η Ακρόπολη θα μείνει και δεύτερο καλοκαίρι απροσπέλαστη από τα Άτομα με Αναπηρία», δήλωσε ο Πάνος Σκουρολιάκος.

Μενδώνη: Οι ψευδείς ισχυρισμοί του Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση ήταν η αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, που έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, «Επειδή τω όντι ο τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε πρωτοφανή και απαράδεκτη, για τα κοινοβουλευτικά ήθη, συμπεριφορά προς τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ που υπηρετούν στην Ακρόπολη, τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως ακολούθως:

Την Τετάρτη, 27.5.2020 επικοινώνησε με το γραφείο Δ/νσης της ΕΦΑΠ Αθηνών, ο κ. Μπουλέκος, Δ/ντης του γραφείου του κ. Π. Σκουρολιάκου, και ενημέρωσε για επικείμενη επίσκεψη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής του νέου ανελκυστήρα της Ακρόπολης, στην βόρεια κλιτύ. Δηλώθηκε ότι η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 28.5.2020. Η Υπηρεσία, μετά από ενημέρωση του γραφείου του ΓΓ Πολιτισμού και επικοινωνία με τους υπεύθυνους του έργου ενημέρωσε τον κ. Μπουλέκο ότι η επίσκεψη θα ήταν δυνατή την Παρασκευή 29.5.2020, καθώς στις 28.5.2020 το έργο θα βρισκόταν σε φάση εργασιών που δεν επιτρέπει την παρουσία επισκεπτών στο εργοτάξιο, για λόγους τόσο της εύρυθμης λειτουργίας του όσο και για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών. Την επομένη θα ήταν δυνατή η επίσκεψη καθώς θα είχαν εξασφαλιστεί εν τω μεταξύ τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επίσης, επισημάνθηκε στον κ. Μπουλέκο ότι η βόρειος κλιτύς της Ακρόπολης δεν είναι πλέον επισκέψιμος χώρος για το κοινό, ακριβώς λόγω των έργων που εκτελούνται, όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί και στον κόμβο του ΥΠΠΟΑ. Ο κ. Μπουλέκος απάντησε ότι η επίσκεψη ήταν ήδη προγραμματισμένη από τους βουλευτές. Οι υπάλληλοι της ΕΦΑΠ Αθηνών, επανέλαβαν, εκ νέου, την παράκληση να μεταφερθεί η επίσκεψη την επομένη, 29.5.2020, εξηγώντας, εκ νέου, το πρόβλημα ασφάλειας που θέτει η επίσκεψη αυτή. Η απάντησή του κ. Μπουλέκου ήταν ότι «δεν πειράζει! Οι βουλευτές θα επισκεφθούν μόνο την Ακρόπολη και θα δουν από εκεί», κάτι για το οποίο φυσικά δεν υπήρχε καμία αντίρρηση από την Υπηρεσία. Για το θέμα της επίσκεψης του βουλευτού και της συνοδείας του ενημερώθηκε σχετικά το Αρχιφυλακείο της Ακρόπολης. Στις 28.5.2020, κατά την επίσκεψη του κ. Σκουρολιάκου, ζητήθηκε να τους παραχωρηθεί πρόσβαση στην βόρεια κλιτύ, παρά τα όσα είχαν ειπωθεί επανειλημμένως, την προηγουμένη μέρα. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από την Υπηρεσία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον κ. Σκουρολιάκο, αναφέρθηκαν εκ νέου τα όσα είχαν ειπωθεί στον κ. Μπουλέκο και δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έγιναν αποδεκτές από τον βουλευτή » .

Παρατίθεται το υπηρεσιακό έγγραφο της Αναπλ. Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Αργ. Καραμπερίδη: