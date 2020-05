Πολιτική

Αλβανία: Τουρκικός ναύσταθμος στον Αυλώνα (βίντεο)

Έτοιμος να παραχωρήσει ναυτική βάση στην Τουρκία φέρεται ότι είναι ο Αλβανός Πρωθυπουργός, Έντι Ράμα.​ «Βέλη» της Μόσχας κατά του Τζέφρι Πάιατ.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Σχεδόν έτοιμος είναι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα να παραχωρήσει στον φίλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη βάση Πασά Λιμάνι στον Αυλώνα για να την μετατρέψει σε ναύσταθμο το τουρκικό ναυτικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Εστία, που αναδημοσιεύει ο ιστότοπος himara.gr. Οι σχετικές συνομιλίες έχουν ξεκινήσει σε προηγούμενες συναντήσεις των δύο ανδρών, στο πλαίσιο της όλο και στενότερης αμυντικής συνεργασίας της κυβέρνησης των Τιράνων με την Άγκυρα.

Το αλβανικό Κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας - Αλβανίας την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου μαζί με το πρωτόκολλο οικονομικής βοήθειας από την Άγκυρα προς τα Τίρανα. Και φυσικά η βοήθεια αυτή θα είναι αγαθά και υπηρεσίες για στρατιωτικούς σκοπούς, αποκλειστικά όμως από την Τουρκία, δημιουργώντας μια στενή σχέση εξάρτησης, την ώρα μάλιστα που η Αλβανία επιζητεί να προχωρήσει τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Βέλη» της Μόσχας κατά του Τζέφρι Πάιατ

Εν τω μεταξύ, «πυρά» εξαπέλυσε η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα κατά του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, επειδή σε συνέντευξή του στο Mega, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε ότι ο μόνος κερδισμένος σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης θα ήταν η Μόσχα.



Η ρωσική πρεσβεία αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της: Είναι ευρέως γνωστή η χρόνια ανικανότητα των ΗΠΑ να λύσουν τις ενδονατοϊκές διαφορές, τις οποίες η Μόσχα δεν έχει πρόθεση να εργαλειοποιεί.