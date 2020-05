Κόσμος

Το πήρε πάνω του ο Ερντογάν: Θα γίνει η προσευχή στην Αγία Σοφία

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση του αυτή κατά τη διάρκεια διαγγέλματος, ενώ λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η προσευχή ακυρώθηκε.



Προσευχή στην Αγία Σοφία θα γίνει αύριο, με αφορμή την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση αυτή κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του το απόγευμα της Πέμπτης.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν η προσευχή θα διαβαστεί εντός της Αγίας Σοφίας ή στον προαύλιο χώρο της.



Πάντως, νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ακυρώθηκε η προσευχή έξω από την Αγιά Σοφιά που προγραμματιζόταν για αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, όποτε και τα τζαμιά στη χώρα ανοίγουν ξανά μετά το «λουκέτο» λόγω κορονοϊού.